きょうのドル円は日米の財務相の発言で上下動しており、現在は１５８円台後半で推移している。パリで開催されていたＧ７財務相・中央銀行総裁会議でベッセント財務長官が日本に関し「過剰な為替変動は望ましくない」と述べていたことや、片山財務相が「日本の為替政策の姿勢は理解されたと考えている。断固たる措置をとる時はとる」と述べたことで円高の反応が見られていたが、いずれも一時的な動きに留まっている。



本日は東京時間に日本の第１四半期のＧＤＰが公表されていたが、個人消費や輸出が堅調で予想を上回っていた。海外のエコノミストからは、今回のＧＤＰで日銀による６月利上げが後押しされる可能性があるとの指摘が出ている。日本の第１四半期実質ＧＤＰは年率換算で２.１％成長となり、コンセンサス予想を上回った。



同エコノミストは日本の２６年度ＧＤＰ予想を従来の０．７％から０．９％に引き上げた。６月のみならず、１０月と２０２７年４月にも日銀が追加利上げを実施し、ターミナルレート（最終到達点）は１．５０％に達すると引き続き予想しているという。



USD/JPY 158.96 EUR/JPY 184.57

GBP/JPY 213.12 AUD/JPY 113.06



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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