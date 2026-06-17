【テネシー州ナッシュビル発＝森下久】北中米Ｗ杯に出場している日本代表が使用するベースキャンプ地施設の建物内が１６日（日本時間１７日）、報道陣に公開された。同施設は、クラブハウスのほか芝ピッチ２面などがあり、米ＭＬＳナッシュビルＳＣが所有。総工費４０００万ドル（約６４億円）をかけて、２０２３年６月に完成した。この期間は森保ジャパンが使用しているため、選手ロッカールームなどは?日本代表仕様?にチェンジ