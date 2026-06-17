スポニチスポニチアネックス

DeNAに新加入したヘラル・エンカーナシオン 横浜市内の商業施設で会見

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • DeNAに新加入したエンカーナシオンが横浜市内の商業施設で入団会見した
  • 第一声で「オネガイシマス!」と覚えたての日本語であいさつした
  • 木村洋太球団社長も「長打力を見せてくれた」と期待を膨らませた
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. エビ中がジャケ写を謝罪 変更へ
  2. 2. チンパンジーの「パンくん」は今
  3. 3. 文春 高市氏を巡る記事の説明へ
  4. 4. あのちゃんねる 騒動触れず終了
  5. 5. コストコで食中毒 男児重症化
  6. 6. がん手術 妻より先に恋人に報告
  7. 7. 防衛省 出展中止 「看過できず」
  8. 8. TDR 駐車場料金が値上げされる
  9. 9. ブラジルの聖像修復「失敗」物議
  10. 10. 大手6社 アイス価格でカルテルか
  1. 11. 息子にげんこつした 父親を逮捕
  2. 12. ANA「機内持ち込み」が厳格化
  3. 13. 紐なしバンジー即死で6人逮捕 伯
  4. 14. 下鴨神社で倒木 樹齢は約450年
  5. 15. はじめしゃちょー 娘が緊急搬送
  6. 16. 櫻井翔 遺族への気遣いに反響
  7. 17. ローラ「睡眠薬を飲まないと…」
  8. 18. 本田氏 久保は「タケ」呼びの訳
  9. 19. 新田さちかW杯観戦「匂わせ」か
  10. 20. ひどい ANA新株主優待が波紋呼ぶ
  1. 1. チンパンジーの「パンくん」は今
  2. 2. コストコで食中毒 男児重症化
  3. 3. がん手術 妻より先に恋人に報告
  4. 4. 防衛省 出展中止 「看過できず」
  5. 5. TDR 駐車場料金が値上げされる
  6. 6. ブラジルの聖像修復「失敗」物議
  7. 7. 息子にげんこつした 父親を逮捕
  8. 8. 下鴨神社で倒木 樹齢は約450年
  9. 9. 給食「リハ」で2万食廃棄予定
  10. 10. 女児に盗撮など疑い 教諭再逮捕
  1. 11. 近隣にタワマン…ノイローゼ状態
  2. 12. 「どうでもいい人」の特徴
  3. 13. 彼氏とは…「女風」利用のワケ
  4. 14. 不正チャージか「宝の山だぜ」
  5. 15. 日本人29人逮捕の拠点オーナーか
  6. 16. 「濡れた歯ブラシ」の細菌に警告
  7. 17. 救急隊への妨害行為 増加傾向
  8. 18. 衣料品201点を5分で窃盗 3人逮捕
  9. 19. 男性殺害 元風俗店員に無期判決
  10. 20. 首都高で車が追突 運転手2人搬送
  1. 1. ポケセン刺殺 新たに判明の凶行
  2. 2. 強気価格のカルディ新作に驚き
  3. 3. 「世界一マズい」噂のグミに悶絶
  4. 4. 「ドライヤー速乾」は本当？検証
  5. 5. 17日から! マック新メニュー実食
  6. 6. タバコ盗もうと暴走 同僚神対応
  7. 7. 炊飯器でパンを焼くと故障する?
  8. 8. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
  9. 9. モンスト公式「不適切」表現謝罪
  10. 10. 高市早苗首相 メローニ氏と会談
  1. 11. 夫を国外追放 法的に実現できる?
  2. 12. 小泉氏 立憲議員に怒りの猛反論
  3. 13. 首相の国会答弁と完全に食い違い
  4. 14. ファミレスで本名書いたら…あ然
  5. 15. 71歳で再就職したら年金上がる？
  6. 16. 余命質問「死ねと言われたよう」
  7. 17. 高市首相が「一気通貫」と指示、ＡＩや宇宙など「戦略１７分野」の人材育成強化へ連絡会議新設
  8. 18. 南米5か国との経済連携協定締結へ　日・ブラジル首脳が交渉開始で合意
  9. 19. W杯を現地観戦 物価の高さに驚愕
  10. 20. 乳房はエロい いつから意識変化?
  1. 1. 紐なしバンジー即死で6人逮捕 伯
  2. 2. 命綱なしでバンジー 伯女性死亡
  3. 3. 日本人選手みな同じ顔 波紋呼ぶ
  4. 4. ドラえもん重複掲載 幹部ら更迭
  5. 5. プーチン氏に若手兵士が詰問?
  6. 6. 「嫌な金持ち」に変貌した理由
  7. 7. 韓国「祭り」から取り残されたか
  8. 8. 男性が火山火口に転落 イエメン
  9. 9. 中国に弱み握られマスク氏限界か
  10. 10. BTS韓国公演 裏で宿泊トラブルか
  1. 11. 米軍のB52爆撃機が墜落 8人死亡
  2. 12. 米の最先端AI停止で…世界に波紋
  3. 13. 巨済ヤッホー! 韓国流行ミームに
  4. 14. NBAスター選手が武器不法所持で逮捕　車の座席にむき出しで拳銃　かつて有名セレブタレントと交際
  5. 15. 第2子妊娠中 パク・シネが登山
  6. 16. 中国でぬいぐるみに着せる服人気
  7. 17. 日本代表のW杯ゴールがLE SSERAFIMに飛び火？　中村敬斗とカズハの“妄想兄妹説”、海外で458万表示のワケ
  8. 18. フルーツも花開く 広西の習慣
  9. 19. 米大統領とウ大統領がG7で会談
  10. 20. 絶滅した大型クジャクの新種発見
  1. 1. 大手6社 アイス価格でカルテルか
  2. 2. ひどい ANA新株主優待が波紋呼ぶ
  3. 3. 「もっちゅりん」大ヒットの理由
  4. 4. ANAで「搭乗拒否トラブル」続出
  5. 5. 「喜多方ラーメン」が消滅危機に
  6. 6. 伊藤博文の千円札 高額で売れる?
  7. 7. キオクシア 時価総額50兆円超え
  8. 8. 妻に家計を丸投げしたら大失敗
  9. 9. スタバ 日本で成功し続けるワケ
  10. 10. こどもNISA開始へ 制度には壁も
  1. 11. 日銀が半年ぶり高水準の利上げへ
  2. 12. 北九州発祥のうどん 台湾1号店
  3. 13. 中1春から成績上位 子の共通点
  4. 14. 日本で座るのがNGな理由とは
  5. 15. KADOKAWA前会長が社長らを提訴
  6. 16. 50代以降の新NISA活用プラン解説
  7. 17. 角川歴彦氏 夏野剛氏らを提訴へ
  8. 18. 日本の原発 最大5基建てる新指針
  9. 19. 「サンリオハウス」西日本初進出
  10. 20. ジャングリア巡り地元協会が本音
  1. 1. ChatGPT 電力がGoogle検索の10倍
  2. 2. 「スクリーム7」最新作が公開へ
  3. 3. SB サイバー攻撃防ぐ新サービス
  4. 4. EPUBファイルに何も問題がないのにKoboで非対応となるのはAdobeが原因だった
  5. 5. IVS2026、物々交換型マッチングの新企画「闇市」を軸にネットワーキングエリアを刷新
  6. 6. 新品・中古カメラ人気ランキング
  7. 7. デル最新ノートパソコン「XPS 13」アンバサダーに俳優・福士蒼汰就任！ AI PCを活用しての役作りも
  8. 8. チェアの高さはそのまま！しっかり固定し、安定して座れるチェア用固定脚
  9. 9. 【トレビアン】『モバゲー』内の暗黙のルール集
  10. 10. TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」オリジナルデザインマンホール蓋の寄贈式を開催
  1. 11. ソ連が開発した変な航空機「エクラノプラン」が水上を疾走するムービー
  2. 12. 【ケータイラボ】振って傾けて筋肉痛！楽しめるモーションコントロール搭載の「D904i」
  3. 13. 梅田望夫、はてブ「バカ多い」　賛否両論殺到してブログ炎上
  4. 14. エレコムとマクセルの競争激化　半固体モバイルバッテリー人気ランキングTOP10　2026/6/16
  5. 15. Microsoft、未ライセンスのOneDriveは60日で読み取り専用に - 93日後はアーカイブ
  6. 16. 衝撃デビューの高級コンデジ「PowerShot G1 X Mark ?」を従来モデルと比較レビュー！
  7. 17. テレワークにも最適！　スマホのカメラで紙の書類をデジタル化する方法
  8. 18. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
  9. 19. 「日本通信アプリ」FPoS対応版が6月登場、本人確認強化で「ネオ・キャリア」移行をカンタンに
  10. 20. あっという間に初心者でも省パーツで設置完了＆好きな高さにワンタッチで調節できる電動昇降式デスク「E7 Click」を実際に組み立てて使ってみたよレビュー
  1. 1. 本田氏 久保は「タケ」呼びの訳
  2. 2. 久保建英 車椅子移動になった訳
  3. 3. 森保J、17日は「完全オフ」決定
  4. 4. 本田圭佑氏に「満点回答」称賛
  5. 5. W杯ゴミ拾い 日本国内では批判も
  6. 6. W杯 日本人の「6ワード」大バズ
  7. 7. 世界で6人だけ「史上初」に喝采
  8. 8. J1浦和 曹監督就任で異例声明
  9. 9. 「僕が長友やったら…」本田指摘
  10. 10. 西武が交流戦初優勝！パ球団オーラス　就任2年目・西口監督初タイトル　桑原先制V打、阪神に完封勝ち
  1. 11. 阪神が3位転落 4打席連続三振
  2. 12. W杯で珍事「面白くなってきた」
  3. 13. DAZN、W杯の配信トラブルを謝罪
  4. 14. 全国高校野球 組み合わせが決定
  5. 15. W杯日本戦で水道使用量に異変か
  6. 16. 数字を…日本の作戦に各国注目
  7. 17. 長友佑都の言葉にサポーター反響
  8. 18. 久保建英に「3週間欠場」見解も
  9. 19. 元オランダ代表が日本応援 X驚き
  10. 20. チュニジアは「日本にとって嫌」
  1. 1. エビ中がジャケ写を謝罪 変更へ
  2. 2. あのちゃんねる 騒動触れず終了
  3. 3. はじめしゃちょー 娘が緊急搬送
  4. 4. ローラ「睡眠薬を飲まないと…」
  5. 5. 櫻井翔 遺族への気遣いに反響
  6. 6. 新田さちかW杯観戦「匂わせ」か
  7. 7. 沙保里さん 引退後の「解禁」
  8. 8. シューイチの呪い? 相次ぐ不祥事
  9. 9. フジ番組中に地震 アナ呼びかけ
  10. 10. 叶美香「なんと体重が…」告白
  1. 11. 三遊亭小歌さん 心不全で死去
  2. 12. やす子「地震後の注意点」投稿
  3. 13. 大野智 密会相手の店が姿消す?
  4. 14. 堀江氏激怒も…SUSURU再来店宣言
  5. 15. 中村玉緒さん通夜 さんまら参列
  6. 16. 親と会話ない 黒沢かずこの過去
  7. 17. 深すぎ…中村玉緒さんの勝新愛
  8. 18. 35歳女性タレ 夫いても「全裸」
  9. 19. 東山氏のSNS登場で広がる臆測
  10. 20. 永野芽郁 アンチが早くもイジり?
  1. 1. 「自分はポテトSだけ」投稿反響
  2. 2. もう寝た? 妻が深夜にメッセージ
  3. 3. 70歳ゲンが孫娘との生活始める
  4. 4. 50歳で22年ぶり写真集 野望語る
  5. 5. 「グレーゾーン」夫婦関係に見解
  6. 6. 産後レス「私が原因」妻が反省
  7. 7. 残業多い…50代シンママの怒り
  8. 8. 40代&50代 上品なショートボブ
  9. 9. なんかずっと眠い…。大人世代に増える“自律神経が弱ってる人”の特徴と対策
  10. 10. 大原優乃 ダイエットで後悔あり
  1. 11. 39歳松浦亜弥 完全復活の期待感
  2. 12. 熱中症対策 NGな水分補給の仕方
  3. 13. 猛烈だ 極端すぎるメリハリ家計
  4. 14. 「これ本気…？ 夫の裏垢ヤバすぎじゃない!?」SNSはやっていないと言っていた夫のアカウト発見！ 妻が怒りに変わった瞬間
  5. 15. 強いトラに憧れる「ホワイトタイガー」と強いえびになりたい「ブラックタイガー」の出会い
  6. 16. 夏のデニム、もっと楽に、涼しく。気負わずはける大人の【イージーパンツ】
  7. 17. 12星座占い 今日の運勢ランク
  8. 18. サーティワンとキットカットがまたまたコラボ🍨 チョコ尽くしのアイスケーキでハッピーな時間をシェアしよ♡
  9. 19. 香りが立ちやすくなる夏こそ！オンナっぷりを高める【沼らせフレグランス】特集
  10. 20. 東京港大井ふ頭にヒアリ530個体

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得