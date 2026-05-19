１９日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１２２．６７ポイント（０．４８％）高の２５７９７．８５ポイントと３日ぶりに反発し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４１．９９ポイント（０．４９％）高の８６３９．９６ポイントと８日ぶりに反発した。売買代金は２７２１億６５９０万香港ドル（約５兆５３０４億円）に縮小している（１８日は２９２７億１２４０万香港ドル）。

押し目買いが優勢となる流れ。ハンセン指数は前日まで急ピッチに下落し、足もとで約１カ月ぶりの安値を付けていた。また、中国当局が景気重視のスタンスを示していることも改めて意識されている。李強・首相は１８日、北京視察の際、人工知能（ＡＩ）と先端産業の融合を進化させ、経済発展の新たな原動力にするという方針を示した。もっとも、上値は限定的。中東情勢を巡る不透明感がくすぶっているほか、中国経済の急減速などが引き続き重しとなっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、石油大手の中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が３．０％高、インターネットサービス中国大手の騰訊ＨＤ（テンセント・ホールディングス：７００／ＨＫ）が２．４％高、中国政府系電力事業の華潤電力ＨＤ（８３６／ＨＫ）が１．９％高と上げが目立った。

セクター別では、中国の発電が高い。華潤電力のほか、華能国際電力（９０２／ＨＫ）が２．４％、華電国際電力（１０７１／ＨＫ）が２．０％、中国電力国際発展（２３８０／ＨＫ）が１．４％ずつ上昇した。

ネット関連の銘柄も物色される。テンセントのほか、ライブ配信アプリの映宇宙集団（３７００／ＨＫ）が３．１％高、中国オンラインゲーム大手の網易（ネットイース：９９９９／ＨＫ）が１．８％高、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が１．５％高、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が１．２％高で引けた。

半面、産金セクターは安い。中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が３．３％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が３．２％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が３．０％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が２．２％ずつ下落した。

本土マーケットは４日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．９２％高の４１６９．５４ポイントで取引を終了した。発電が高い。ハイテク、金融、エネルギー、インフラ建設、運輸、自動車なども買われた。半面、素材は安い。不動産、医薬、軍需産業、食品飲料も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）