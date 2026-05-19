“スタンドフラワー”にGPS機器、5人組アイドルの運営が警察に相談 本人もコメント「本当に怖くて、今も不安な気持ち」
5人組アイドルグループ「Re:▼（りらいく）」（▼＝ハート）が、19日までに公式Xを更新。イベント会場のスタンドフラワーに設置されていたぬいぐるみの内部にGPS機器を発見したことを発表。プレゼントなどの受付を一時的に停止とすることを発表した。
【写真】「安心してもらえると嬉しいです」星野ほなみの近況ショット
投稿で文書を発表。「重要なお知らせ」と書き出し、「先日開催された『星野ほなみ生誕祭』において、スタンドフラワーに設置されていたぬいぐるみの内部よりGPS機器（発信機）が確認される事案が発生いたしました」と報告。「生誕祭終了後、即時警察に連絡・相談を行った上で、現在は証拠提出等を含めた対応を進めております」とつづった。
運営は「メンバー・スタッフの安全管理ならびにプライバシー保護の観点から重大な問題であると受け止め、Re:▼におけるプレゼント類の受け取りにつきましては、一時的に停止とさせていただきます」と対策。「今後のレギュレーションにつきましては、ルールおよび安全管理体制の見直しを行った上で、改めてご案内いたします」と報告した。
また、「メンバー本人にも精神的負担が生じており、活動への影響も発生しております」とし、「本件に関しまして、本人を含むメンバーへの詮索・質問等は、くれぐれもお控えいただきますようお願い申し上げます。皆さまに安心して応援いただける環境を守るためにも、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
星野も自身のXで「この度はご心配をおかけしてしまい、申し訳ありません」と謝罪。「私自身本当に怖くて、今も不安な気持ちはありますが、現在は運営の方々や警察の方々に対応していただいているので、みんなには安心してもらえると嬉しいです」と心境をつづり、「これからも自分のペースで頑張っていくので、引き続き応援よろしくお願いします」と伝えた。
【写真】「安心してもらえると嬉しいです」星野ほなみの近況ショット
投稿で文書を発表。「重要なお知らせ」と書き出し、「先日開催された『星野ほなみ生誕祭』において、スタンドフラワーに設置されていたぬいぐるみの内部よりGPS機器（発信機）が確認される事案が発生いたしました」と報告。「生誕祭終了後、即時警察に連絡・相談を行った上で、現在は証拠提出等を含めた対応を進めております」とつづった。
また、「メンバー本人にも精神的負担が生じており、活動への影響も発生しております」とし、「本件に関しまして、本人を含むメンバーへの詮索・質問等は、くれぐれもお控えいただきますようお願い申し上げます。皆さまに安心して応援いただける環境を守るためにも、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
星野も自身のXで「この度はご心配をおかけしてしまい、申し訳ありません」と謝罪。「私自身本当に怖くて、今も不安な気持ちはありますが、現在は運営の方々や警察の方々に対応していただいているので、みんなには安心してもらえると嬉しいです」と心境をつづり、「これからも自分のペースで頑張っていくので、引き続き応援よろしくお願いします」と伝えた。