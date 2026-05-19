縮んだり型崩れなどの失敗を防ぐには？「おうちクリーニング」を成功させる2大ポイント
【画像で見る】まず見てほしい！洗濯表示の「おけ」のマーク
冬物を自分で洗うと、縮んだり形崩れしたりしそう。かといって、クリーニング代は高いし…。でも大丈夫！ コツさえ押さえれば、おうちで気持ちよく洗えます。 冬物衣類、おしゃれ着、寝具も、おうちで失敗なくキレイにできて、クリーニング代まで節約できる、洗濯の基本をご紹介します！
教えてくれたのは▷ハナさん
■洗濯の基本を守れば失敗せずに洗える！
洗濯で失敗すると、プロに頼りたくなります。でもクリーニング代は痛手。少ししか着ていない服は、そのまましまいたい気も。
「一度でも袖を通せば、汚れはつきます。そのまましまうと、来シーズン着ようとしたとき黄ばみやシミが出てくることも。衣がえの前に洗うのがおすすめです」と、おうちクリーニングに詳しいハナさん。
「洗い方や干し方の基本をマスターすれば、コートやスーツも洗えます。洗濯表示に従い、失敗したくないものはプロに任せるのが大前提。私は自己責任で水洗い不可でも洗うこともあります。買い換え直前の服で経験を積むと、コツがつかめてきますよ」
■おうちクリーニングを成功させる2大ポイント
おうちで洗えるかどうかを確認する「洗濯表示の見方」と、「デリケート衣類の洗い方」を知っておくことが、おうちクリーニング成功への最初の一歩！
■1．選択表示をチェック
衣類には衣類を洗うときの方法や注意点を示した「洗濯表示」がついています。まず見てほしいのは、おけのマーク。ここに×マークがなければ、おうちクリーニングOK！
おけに水：洗濯機洗いOK
通常の洗剤、コースで洗濯機洗いOK。数字は洗濯液の上限温度。
おけに手：手洗いOK
洗濯機の摩擦に弱いデリケートな衣類。やさしく押し洗いすればOK。
おけに下線：洗濯機ウールコース推奨
洗濯機の摩擦に弱いデリケートな衣類。やさしく押し洗いすればOK。
おけにバツ：水洗い不可・ドライクリーニングへ
おうちでの洗濯は諦めてプロにお任せ。失敗してOKな服なら挑戦もあり。
■2．洗濯機・手洗いの「洗い方」を知る
□汚れがひどい部分を手洗いする
袖口などの汚れは予洗い。「おすすめはウタマロ石けん。汗ジミや皮脂汚れがよく落ちます。緑色が消えるまでもみ洗いを」
通常の洗濯では落ちにくい衿や袖の皮脂汚れや、靴下の泥汚れなど、頑固な汚れに強い部分洗い用洗濯石けん。汚れになじみやすく生地を傷めにくい！ ウタマロ石けん￥251／東邦
■【手洗い】
□洗濯液を作る
バケツやシンクに水、または30℃以下のぬるま湯を張ります。おしゃれ着用洗剤を表示の使用量に従って溶かしましょう。
□やさしく押し洗いする
もんだりこすったりすると、縮みや形崩れの原因に。「10〜20回、やさしく押し洗いすれば充分汚れは落ちます。洗剤の力を信じて！」
□脱水→すすぎ→脱水で洗剤をオフ
洗濯機で1分脱水→新しい水ですすぐ→再び洗濯機で1分脱水。ビーズやビジューつきの衣類は、タオルに挟んでタオルドライ。
■【洗濯機】
□洗濯ネットに入れる
形崩れや摩擦による毛玉を防ぐため、裏返して洗濯ネットへ。「ネットはジャストサイズを。大きすぎるときは余った部分をまとめてゴムで縛って」
□ウールコースで洗う
おしゃれ着用洗剤を使用。ウールコースで洗い、脱水は1分で止めること。「洗剤残りは黄ばみの原因になるため、すすぎは2回が◎」
■【洗濯機・手洗い共通】形崩れしないように陰干しする
ニットは平干し、スーツは厚みのあるハンガーなど、衣類に合う方法で陰干し。直射日光は、紫外線が染料を分解して色あせするので避けて。
※記事内の「ウールコース」はデリケートな衣類を洗うためのコースを指し、洗濯機によって名称は異なります。
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ニットをおうちクリーニングしていましたが、洗濯ネットのサイズは全く気にしていませんでした。ジャストサイズのものを使って、形崩れや毛玉を防ぎたいと思います。
撮影／ハナ イラスト／島内美和子 編集協力／及川愛子
文＝徳永陽子