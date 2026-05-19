《長い方が絶対に良い！》《すごくかわいい》

SNSでそんな声が多くあがっているのは、女優・剛力彩芽がInstagramで公開したロングヘアの近影だ。

「剛力さんといえば、ショートカットがトレードマーク。2020年に立ち上げた個人事務所にも『ショートカット』と名づけるほど、自他ともに髪の短いイメージが定着しています。

ここ最近は、2024年公開のNetflix『極悪女王』でクラッシュ・ギャルズのライオネス飛鳥役を演じて以降、あまり目立った話題のなかった剛力さんですが、髪の毛はずっと伸ばし続けていたようです。

2026年4月30日に『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演した際も、長い髪を後ろで束ねた姿を披露。ナチュラルメイクや衣装も相まって『雰囲気が変わった』と話題になっていました」（スポーツ紙記者）

胸の下まで伸びたロングヘアの写真を公開した剛力に、X上では冒頭のような声が多く寄せられているが、一方で

《昔から可愛いだろ。今更になって可愛いって言ってるやつ、本当に見る目ないの気付きなよ》

など、ロングヘアになった剛力の美少女ぶりが改めて話題となっている。しかし、「彼女はもともとロングヘアだった」と指摘するのは芸能ジャーナリストだ。

「剛力さんは、2002年『第8回全日本国民的美少女コンテスト』に応募するも、2次選考で落選。しかし、会場でスカウトされ、10歳で芸能界入りしました。その後、ロングヘアからショートカットへイメチェンすると、一気にブレイクを果たしました。

2018年には実業家・前澤友作氏との交際を宣言するなど、オープンな性格も話題に。

2020年には所属事務所を退社し、個人事務所を設立しています。現在は33歳となり、かつての “元気キャラ” から、大人の女性へとシフトチェンジしつつありますね」

現在は、17日から始まったHey! Say! JUMP 伊野尾慧主演の舞台『四畳半神話大系』に出演中の剛力。すっかり大人の色香を備えたことで、これまでとは違った役のオファーも舞い込みそうだ。