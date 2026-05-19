大葉30枚を大量消費。絶品作り置き2選『大葉みそ』＆『じゃこ香味揚げ』と食べ方

香りがよくさわやかな味わいが料理のアクセントに欠かせない青じそ。葉は乾燥しやすく、水に触れるといたみやすいので、新鮮なうちに使いきるのがおすすめです！ たくさん手に入ったときにもピッタリな、作り置きレシピをご紹介します。

『青じそみそ』のレシピ

材料（作りやすい分量）

青じその葉……30枚

信州みそ（甘口、なければ好みのみそ）……100g

みりん……大さじ3

砂糖 ……大さじ2

サラダ油 ……大さじ1

作り方

（1） 小鍋にみそ、みりん、砂糖を入れて混ぜ、弱火にかける。とろりとするまで練り合わせ、火からおろしてさます。

（2）青じそは軸を切り、縦3等分に切ってから横に幅5mmに切る。フライパンにサラダ油を中火で熱し、青じそを入れて香りが出るまで炒めて火を止める。（1）のみそに加えてさっと混ぜる。

保存の目安

さめたら清潔な保存容器に入れ、冷蔵で1週間保存可能。

『青じそみそ』のアレンジ

カリカリに焼いた油揚げに塗って。

こんな食べ方もおすすめ

●おにぎりの具に

●生野菜や野菜スティックにつけて

●ゆで卵にのせて

『青じそとじゃこの香味揚げ』のレシピ

材料（作りやすい分量）

青じその葉 ……30枚

ちりめんじゃこ……20g

塩 ……少々

揚げ油 ……適宜

作り方

（1）青じそは軸を切り、横に幅1cmに切る。

（2）揚げ油を低温（約160℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がゆっくりと揺れながら出る程度）に熱し、青じそを入れてカリカリになるまで2〜3分揚げ、網じゃくしなどでペーパータオルに取り出して油をきる。続けてちりめんじゃこを入れ、同様にして2〜3分揚げて取り出し、油をきる。

（3）さめた青じそを細かく砕き、ボールに入れる。ちりめんじゃこ、塩を加えて混ぜる。

保存の目安

清潔な保存容器に入れ、冷蔵で4〜5日保存可能。

『青じそとじゃこの香味揚げ』のアレンジ

レンチンした長いもにまぶして。

こんな食べ方もおすすめ

●冷ややっこやご飯にふりかけて

●粉ふきいもにまぶす

●ゆでた野菜とあえて

あと一品足りないときに活躍すること間違いなし！ ぜひ試してみてくださいね。

（『夏を感じるオレンジページ』より）