便利なだけでは満足できない、オシャレ番長な仕事人＆遊び人へ！

2026年5月9日・10日の2日間、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。

スズキブースでは、2026年1月23日にデザイン変更を伴う大幅改良を実施したばかりの軽トラ「スーパーキャリイ」に「HARD CARGO（ハードカーゴ）」のアイテムを装着したデモカーが出展され、カスタマイズの愉しさや新たな可能性を提案しています。

【画像】これが大幅改良したスズキ「キャリイ」の“超タフ”なカスタム仕様です！ 画像で見る（30枚以上）

小さなボディから放たれる存在感やワクワク感は、すぐ横で展示されていたマイナーチェンジ版の新型軽バン「エブリイ Jリミテッド」すら超えていきます。

ハードカーゴのキャッチコピーは、仕事も遊びも“本気仕様”。

実用的かつスタイリッシュなカスタムパーツの数々は、「スズキセレクトプラス用品」として設定され、全国のスズキディーラーで購入することができます。

スーパーキャリイ向けのハードカーゴは、東京オートサロン2026の参考出品車「スーパーキャリイ WORK＆PLAY PRO」に一部装着され、スーパーキャリイの改良に合わせて2026年1月23日に発売されています。

まずチェックしておきたいのは、荷台のサービスホールを利用して装着する「ベースキャリア」（15万4000円）です。

いかにも頑強そうなフレームワークやこだわりのディテールが、スーパーキャリイの可能性を広げる、文字どおりの“ベース”となるのです。

そして、「ルーフラック」（8万8000円）や「キャリアラック」（7万7000円）などを組み合わせれば、カヌーやサーフボードといった長尺物も安全かつスタイリッシュに積載可能に。

また足元ステップとしての強度も兼ね備えた、荷台下の「ランニングパイプ」（6万9300円）も要チェックです。

そのほか、「フューエルキャップ」（2420円）「フラップ」（1980円）、「マッドフラップ」（1万780円）、「ルーフネット」（1万9580円）なども用意。展示車には「スズキ食堂」のレトルトカレーやアパレルアイテムなどが積載され、さながら“移動するスズキ商店”といった趣きに仕立てられていました。

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会場のハードカーゴ担当者は、「色々なアイテムを取り揃えているので、“選ぶ楽しさ”をじっくり味わってほしいです」とアピール。

“本気仕様”のスーパーキャリイは、日々の使い勝手や汎用性に加え、オシャレ心まで満たしてくれそうです。