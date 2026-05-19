阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、１９日の中日戦（倉敷）で１軍昇格することが１８日、決まった。藤川球児監督（４５）は昇格即、スタメンで起用する方針を明言。「６番・左翼」での出場が濃厚となった。中日の予告先発は金丸で「彼のデビューにふさわしいゲームになれば」と、近未来の球界を支える２人の名勝負を期待。同３位の岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝も出場させる予定で「１番・中堅」が有力だ。

岡山・倉敷に向かう藤川監督は「プラン通りですね」と言った。開幕からケガで出遅れた立石を中日、巨人と続く１９日からの６連戦前に招集。１７日のファーム・広島戦（米子）で、右翼越えに同点２ランを放ったように直近の結果や、チーム事情による“前倒し”という見方を一蹴した。

「全然、関係ないです。平田（２軍）監督には元々伝えていた。それで４番にも入れてもらって。結果が出てなくても同じ日だったと思います」

立石は１月の新人合同自主トレから「右脚の肉離れ」「左手首の関節炎」「右ハムストリングスの筋損傷」と３度のケガで戦線を離脱しながら、今月１２日のファーム交流試合・日本海Ｌ石川戦（小松）で実戦復帰。藤川監督は昇格基準を「５０〜６０打席」とし、対外試合では１３試合で打席に立った。ライブＢＰなど実戦形式の打席も含め、５０打席の目安もクリアした。

慎重に、慎重を重ねた黄金ルーキーの１軍デビュー。指揮官は「４月の末前くらいからある程度、準備を始めてきた」と逆算したチーム戦略を練ってきた。その上で「いいタイミング」と、深くうなずく背景に相手チーム＆投手との対戦がある。中日３連戦は金丸、ドラフト２位・桜井（東北福祉大）の若手有望株に、左腕・マラーの先発が予想される。週末に控える伝統の一戦では竹丸との“ドラ１対決”も予想される。

「若い選手たちでプロ野球を盛り上げていかなきゃいけない。いい勝負になるような対戦相手が中日、巨人と並んできますから。タイガースとしても今後を担う、素晴らしい選手の第一歩。対戦相手とかみ合えばというところがありましたから。いい対戦相手ですね」

９年後…球団創立１００周年に向かう常勝タイガースを作る責務がある。球界の発展を願う野球人としての思いもある。山口県防府市が出身地の立石にとって、岡山県倉敷市は同一地方の身近な場所。家族、親戚、友人、知人…おらが町のスターを応援する文化に「プロ野球としては非常に大事なところだと思う。岡城もでますよ」とも語った。球界を盛り上げるべく夢プランを用意した。

立石はこの日夕方、岡城らと新幹線で岡山のチーム宿舎に入った。「自分のできることをやって、チームの戦力になれるように頑張りたい」と気を引き締め「走攻守、全てにおいて勝利に貢献できるよう、全力でプレーします」と誓った。直近３試合、２試合で完封負けしたチームの起爆剤に。３球団競合の黄金ルーキーがついにベールを脱ぐ。