これからの気象情報です。

19日(火)も、季節先取りの暑さが続きそうです。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆5月19日(火)の天気

・上越地方

高気圧に覆われて、よく晴れるでしょう。

最高気温は今日より高くなる見込みで、上越市と妙高市では30℃まで上がる予想です。



・中越地方

強い日差しが照りつけて、季節先取りの暑さが続くでしょう。

最高気温は、沿岸部で27℃前後、山沿いで31℃前後の予想で真夏並みのところもありそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝から青空が広がるでしょう。

日中の気温は広く30℃を超える見込みで、今日と同じような暑さが続きそうです。

こまめな水分補給を心掛けてください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝から日差しが強く、昼間は今日より気温の上がるところが多いでしょう。

新潟市では7月中旬並みで、真夏日に迫る暑さになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

一日を通して晴れの天気が続き、空気が乾燥するでしょう。

最高気温は29℃前後のところが多く、新発田市や聖籠町では真夏日になりそうです。



◆風と波

19日(火)は、佐渡ではじめ風がやや強いでしょう。

波の高さは、各海域とも0.5mの予想です。



◆週間予報

20日(水)は、晴れ間が出て所々で夏日になるでしょう。

ただ、極端な暑さは一旦収まりそうです。

21日(木)以降は、梅雨のはしりとなって雨の降る日が多くなるでしょう。



19日(火)も、所々で真夏日になりそうです。熱中症に注意をしてお過ごしください。