「非日常感を味わえる」好き＆行ってみたい“北海道の繁華街＆歓楽街”ランキング1位は？【2026年調査】
日が長くなるにつれて屋外での飲食や散策が心地よい時期となりました。活気ある繁華街の灯りに誘われて、心ときめくひとときを過ごせる場所はどこなのか気になりますよね。
All About ニュース編集部では、2026年5月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「北海道の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「五稜郭エリアは観光地としての魅力と、飲食店が集まる繁華街としてのにぎわいが両立している点に惹かれました。夜はライトアップされた五稜郭タワー周辺がきれいで、落ち着いた雰囲気の中で食事や散策を楽しめそうです。観光客だけでなく地元の人も多く利用するエリアと聞き、安心して歩ける印象があります」（40代男性／北海道）、「コナンの映画を見て行ってみたくなったから」（20代男性／福岡県）、「以前五稜郭周辺で食べた塩ラーメンがとても美味しかったのでまた行きたい。あと電車が好きなので、路面電車のある風景を楽しめるのも良い」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「すすきのは、北海道を代表する繁華街として有名で、一度は実際に歩いてみたいと思っています。飲食店や観光スポットも多く、夜の雰囲気を楽しみながら食べ歩きや観光ができそうな点に魅力を感じました」（20代男性／沖縄県）、「歓楽街として有名ですが、周辺にはラーメン店やスイーツ店、土産店も多く、昼間は家族連れでも歩きやすい雰囲気があり、子どもと一緒にグルメ巡りを楽しめそうだからです」（30代女性／埼玉県）、「北海道では非常に有名な観光名所で飲み屋などで賑わっており非日常感を味わえるから」（30代女性／京都府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「北海道の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
2位：五稜郭エリア（函館市）／44票2位は函館市の「五稜郭エリア」です。星形の特別史跡「五稜郭跡」周辺は、函館山周辺の西部地区と並ぶ観光拠点。夜には地元の人や観光客でにぎわう飲食店街が広がり、新鮮な海鮮を楽しめる居酒屋やバーが軒を連ねます。歴史情緒と近代的な活気が混ざり合う、函館を象徴するエリアです。
回答者からは「五稜郭エリアは観光地としての魅力と、飲食店が集まる繁華街としてのにぎわいが両立している点に惹かれました。夜はライトアップされた五稜郭タワー周辺がきれいで、落ち着いた雰囲気の中で食事や散策を楽しめそうです。観光客だけでなく地元の人も多く利用するエリアと聞き、安心して歩ける印象があります」（40代男性／北海道）、「コナンの映画を見て行ってみたくなったから」（20代男性／福岡県）、「以前五稜郭周辺で食べた塩ラーメンがとても美味しかったのでまた行きたい。あと電車が好きなので、路面電車のある風景を楽しめるのも良い」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
1位：すすきの（札幌市）／155票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、札幌市の「すすきの」です。日本三大歓楽街の1つに数えられ、数千軒もの飲食店や娯楽施設が密集。冬の「さっぽろ雪まつり」ではすすきの会場として氷彫刻が並ぶなど、季節ごとの彩りも豊かです。札幌グルメの宝庫であり、夜通し活気に満ちあふれる北海道最大の繁華街です。
回答者からは「すすきのは、北海道を代表する繁華街として有名で、一度は実際に歩いてみたいと思っています。飲食店や観光スポットも多く、夜の雰囲気を楽しみながら食べ歩きや観光ができそうな点に魅力を感じました」（20代男性／沖縄県）、「歓楽街として有名ですが、周辺にはラーメン店やスイーツ店、土産店も多く、昼間は家族連れでも歩きやすい雰囲気があり、子どもと一緒にグルメ巡りを楽しめそうだからです」（30代女性／埼玉県）、「北海道では非常に有名な観光名所で飲み屋などで賑わっており非日常感を味わえるから」（30代女性／京都府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)