Number_i、アメリカのアトランティック・レコードとレーベル契約 海外活動本格化「僕たちの幅がどこまで広がるのか今から楽しみ」
今年2月に世界最大手のWMEとエージェント契約を発表したNumber_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）が、アメリカの名門音楽レーベルAtlantic Records（アトランティック・レコード）とレーベル契約を締結したことを発表した。Atlantic Recordsとのメジャーレーベル契約を果たしたことで、グローバルリリースおよび世界規模での音楽展開に向けた体制が整った。
【写真】Atlantic Recordsとのレーベル契約を発表したNumber_i
Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルであり、アレサ・フランクリン、レッドツェッペリンといったレジェンドアーティストからエド・シーラン、ブルーノ・マーズ、ロゼといった世界のトップスターを擁するレーベル。この歴史あるラインナップにNumber_iが名を連ねることになる。
メンバーは今春、アメリカ・ロサンゼルスにあるAtlantic Records本社を訪れ、すでにアメリカでの楽曲制作にも着手している。新たなフェーズに突入したNumber_iがどのような楽曲を届けてくれるのか期待が高まる。
【Number_iコメント】
今回、アメリカのレーベルAtlantic Recordsと契約させていただきました。Atlantic Recordsと共に僕たちの幅がどこまで広がるのか今から楽しみです！僕たちの楽曲が多くの人たちに届けられるよう頑張ります。今後とも応援よろしくお願いします！
Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルであり、アレサ・フランクリン、レッドツェッペリンといったレジェンドアーティストからエド・シーラン、ブルーノ・マーズ、ロゼといった世界のトップスターを擁するレーベル。この歴史あるラインナップにNumber_iが名を連ねることになる。
メンバーは今春、アメリカ・ロサンゼルスにあるAtlantic Records本社を訪れ、すでにアメリカでの楽曲制作にも着手している。新たなフェーズに突入したNumber_iがどのような楽曲を届けてくれるのか期待が高まる。
【Number_iコメント】
今回、アメリカのレーベルAtlantic Recordsと契約させていただきました。Atlantic Recordsと共に僕たちの幅がどこまで広がるのか今から楽しみです！僕たちの楽曲が多くの人たちに届けられるよう頑張ります。今後とも応援よろしくお願いします！