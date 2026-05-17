ブレントフォードvsクリスタル・パレス スタメン発表
[5.17 プレミアリーグ第37節](Gtech Community Stadium)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 19 ダンゴ・ワッタラ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 5 イーサン・ピノック
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 10 ジョシュ・ダシルバ
FW 11 リース・ネルソン
FW 47 ケイ・フロ
監督
キース・アンドリュース
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 34 チャディ・リアド
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 11 ブレナン・ジョンソン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
FW 29 エバン・ゲサン
監督
オリバー・グラスナー
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 19 ダンゴ・ワッタラ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 5 イーサン・ピノック
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 10 ジョシュ・ダシルバ
FW 11 リース・ネルソン
FW 47 ケイ・フロ
監督
キース・アンドリュース
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 34 チャディ・リアド
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 11 ブレナン・ジョンソン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
FW 29 エバン・ゲサン
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります