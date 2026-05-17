[5.17 プレミアリーグ第37節](Gtech Community Stadium)

※23:00開始

<出場メンバー>

[ブレントフォード]

先発

GK 1 クィービーン・ケレハー

DF 20 クリストフェル・アイェル

DF 22 ネイサン・コリンズ

DF 23 キーン・ルイス・ポッター

DF 33 マイケル・カヨデ

MF 8 マティアス・イェンセン

MF 18 イェホル・ヤルモリュク

MF 19 ダンゴ・ワッタラ

MF 24 ミッケル・ダムスゴーア

MF 27 ビタリー・ヤネルト

FW 9 イゴーリ・チアゴ

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 2 アーロン・ヒッキー

DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 5 イーサン・ピノック

MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン

MF 7 ケビン・シャーデ

MF 10 ジョシュ・ダシルバ

FW 11 リース・ネルソン

FW 47 ケイ・フロ

監督

キース・アンドリュース

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 23 ジェイディー・カンボ

DF 34 チャディ・リアド

MF 2 ダニエル・ムニョス

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 10 ジェレミ・ピノ

MF 18 鎌田大地

MF 20 アダム・ウォートン

FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

控え

GK 44 ワルテル・ベニテス

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 26 クリス・リチャーズ

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 55 ジャスティン・デベニー

FW 11 ブレナン・ジョンソン

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

FW 29 エバン・ゲサン

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります