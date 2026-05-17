2009年にデビューした「ClariS」は当時顔出しNGだった

16日にエスコンフィールドで行われた日本ハム-西武戦に、女性3人組の人気ユニット「ClariS」が来場した。メンバーの一人、北海道出身のクララさんがファーストピッチセレモニーに登場。大暴投に顔を真っ赤にしていたが、「照れてる顔が尊すぎる」「可愛すぎないか」とファンを虜にした。

クララさんは日本ハムのホームユニホームにショートパンツを合わせて登場した。髪をポニーテールに束ね、ワインドアップの豪快なフォームを披露。もっとも、投げた瞬間に一塁側にボールは逸れ、右手で口元を抑えて照れた表情を見せた。

その後のインタビューでは「やっぱり緊張で真っすぐ（ボールが）飛ばなかったんですけど、こうして貴重な機会を体験できて一生の思い出になりました」と場内に一礼した。

「ClariS」は2009年、当時中学生だったクララさんとアンナさんでデビュー。人気アニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」や「魔法少女まどか☆マギカ」のオープニング曲などで一世を風靡した。当時は顔出しNGだったが、2020年から全面的に素顔を公開。2025年1月からは第3章をスタートさせ、3人組で活動している。

クララさんの可憐な投球にファンはメロメロになった模様。「声だけで泣かされてきたのに、今度は顔と投球で泣かせに来た……ずるいよクララちゃん」「小顔すぎて首長くてモデルみたい」「ユニホーム似合いすぎて尊い」「もう優勝確定」「なにこの天使……クララちゃんかわいすぎて心臓やばい」「美人すぎて本当にびっくり」とその美貌に反響が寄せられた。

また、顔出しを解禁していたことを知らなかったファンもいたようで「いやまさかClariSが顔出しして野球場にいるなんて」「ClariSって顔出ししてたんだ!?」「めっちゃ美人やん！」「全然知らなかった」「顔出しされてたんですね」「びっくりした」と驚く声も殺到した。（Full-Count編集部）