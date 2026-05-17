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本橋商店街エリア（大阪市浪速区）で5月17日、国内最大規模のコスプレイベント「第19回日本橋ストリートフェスタ2026」が開かれた。オープニングセレモニーの後、約500人が参加する「コスプレ＆キャラクターパレード」が行われた。



そのほか、「日本橋コスプレ祭」と題し、歩行者天国となった堺筋や、駐車場を開放した「ストフェス広場」には、多くのコスプレイヤーや撮影を楽しむ人が訪れ、にぎわいを見せた。今回もSNSで話題を集めていた。