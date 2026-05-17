2026年3月にリニューアルオープンした「三省堂書店 神田神保町本店」

明治14年（1881）、創業者・亀井忠一（かめい ただかず）が神保町で古書店を開いたのが「三省堂書店」のはじまり。近代化が進むなかで海外の知識を取り入れる役割を担い、やがて辞書編纂や出版事業へと発展。書店と出版の両面から、日本の学びと文化を支えてきました。

Sのデザインが印象的なブックカバー

2022年に、神田神保町本店は建て替え工事のため一時閉店へ。「いったん、しおりを挟みます。」という印象的な言葉の巨大看板が話題になりました。そして約4年の時を経て、2026年3月19日にリニューアルオープン。神保町のランドマークが、新たな姿で再び動き出しました。



ビル入り口のフロア案内板。4階「THEジャンプショップ神保町」は日によって入店予約が必要な場合あり。公式サイトで確認を

新しく生まれ変わった「三省堂書店 神田神保町本店」（以下、「三省堂書店」）のコンセプトは、「歩けば、世界がひろがる書店。」。1階から3階が書店スペース、4階は漫画『週刊少年ジャンプ』の世界を楽しめる「THEジャンプショップ神保町」が入ります。

フロアガイドを片手に、“知のおさんぽ”へ

3フロアに約50万冊を揃える「三省堂書店」の魅力は、そのコンセプトどおり、歩きながら世界を広げてくれる本に出合えること。通常の書店より多くの本と目が合うよう、書棚の配置にも工夫が施されています。

フロアごとに異なるレイアウトも見どころのひとつ。1階から3階まで、順に歩いてみましょう。



■1階｜まるで“知の渓谷”への入り口

1階のフロアガイド案内板

入り口を入ってすぐに「知の渓谷」がお出迎え

店内に入ってまず目に飛び込んでくるのは、段差のある立体的な書棚。まるで谷を歩くような空間で、「知の渓谷」とよばれています。

書店の顔でもある1階には、神保町関連書籍コーナーも

ちょうど谷間にあたるフロアには「はじまりの島」とよばれる棚があり、新刊がズラリと並びます。とにかく新しい本を探したい人は、まずここからチェックしてみましょう。

1階「世界の展望台」からの眺め。両脇に階段があるが、一方通行なので注意

1階のもうひとつのみどころは、フロア全体を見渡せる「世界の展望台」。壁際に設けられた展望台へは階段で登ることができ、渓谷のように広がる本の風景を一望できます。

1階「世界の展望台」に登ると見つかるアウトレットと古書の棚

圧巻の眺めを堪能したあとは、展望台にある書棚にも注目。「三省堂書店」が古書店から始まったことを体現するかのように、アウトレットと古書の棚が並びます。神保町らしい一冊に出合えるチャンスがあり、まさに一期一会。これぞ！という1冊を見つけたら、その場で手に取ってみて。



■2階｜さざ波に誘われ、洞窟のような没入空間へ

2階のフロアガイド案内板

2階の特徴的な書棚「発見のさざ波」

2階に上がるとまず目に入るのが、「発見のさざ波」と名付けられた書棚。通路に対して斜めに書棚が並び、寄せては返す波のように視線が奥へと導かれます。

ベージュの書棚が「発見のさざ波」で、それを囲むグレーの棚が「探求の洞窟」。新書と文庫が並ぶ

2階「探求の洞窟」

「発見のさざ波」をぐるりと囲むように配置されているのが「探求の洞窟」とよばれるくぼんだ空間。壁に囲まれたようなつくりで、思わず中に入り込みたくなる没入感が魅力。まるで自分だけの秘密基地のように、時間を忘れて本の世界に浸れる空間です。

没入キャビン

さらに本の世界へ没入したい人は「没入キャビン」へ。腰掛けられるベンチスペースで、気になる本をじっくりと読むことができます。周囲の視線をほどよく遮りながら、自分の世界に入り込める設計は、まさに“読書に没入するための空間”。気づけば時間を忘れてしまいそうです。

館内には、注目の本を面陳するブックスタンドが随所に。棚先端の半円形スペースに並ぶのが新刊本の「ルーキーブック」、ジャンルごとのブックスタンドにはそのジャンルを代表する「ヒーローブック」、そして三省堂カラーの赤いスタンドには書店員イチオシの「スターブック」が並びます。それぞれ役割が分かれていて、歩きながら自然と“いま読みたい本”に出合える仕掛けです。

読書好きが目利きしたアイテムが揃う「神保町いちのいち」

2階には、文具や雑貨を扱うコーナー「神保町いちのいち」も。ブックカバーや文房具、本にまつわる小物などが並び、見ているだけでも楽しい空間。書店での時間をそのまま持ち帰れるようなアイテムも多く、思わずおみやげを探したくなります。

2階「神保町いちのいち」内にあるオリジナルブランドが並ぶコーナー

なかでも注目したいのが、オリジナルブランド「OASISEND（オアシスエンド）」。「三省堂（SANSEIDO）」のアナグラムから生まれた名前で、“読み終えたあとに残る余韻”をイメージしているのだそう。本を愛する人の暮らしに寄り添うアイテムが揃い、ここでしか出合えない魅力が詰まっています。

1階では常温を、2階では冷えたクラフトビールを購入できる

「OASISEND」のアイテムのなかから、いくつかおすすめをご紹介します。まずは、クラフトビール「FUKAYOMI」1本990円。物語のように変化する味わいを楽しめます。

「本屋の読書コーヒー」（各1600円／5個セット）

朝と夜の読書時間に寄り添うオリジナルコーヒー「本屋の読書コーヒー」（各1600円／5個セット）。〈朝の読書用〉と〈夜の読書用（ノンカフェイン）〉があり、シーンに合わせて楽しめます。

「必要になればいつかのページから呼ばれる栞でもぼくはいい/ことばのハンカチ「タンカチ」木下龍也」2200円

人気歌人とコラボしたことばのハンカチ「タンカチ」2200円〜など。読書時間を少し特別にしてくれるアイテムとして、ぜひチェックを。



■3階｜ぐるぐる巡る“導きの渦”

3階のフロアガイド案内板

3階の中央「ひきこみの島」から見た、放射状に広がる書棚「みちびきの渦」

3階の主役は、「みちびきの渦」と名付けられた円形の書棚。中心から放射状に広がるレイアウトで、ぐるぐると巡るように歩きながら本を探せる、ユニークな空間です。どこから見ても視線が抜け、思わぬ一冊に出合える楽しさがあります。

3階「探求の洞窟」にはコミックがぎっしり

2階に続き、「探求の洞窟」は3階にも。こちらはコミックに囲まれた空間で、まるで本に包まれるような感覚に。好きな作品に囲まれて過ごす時間は格別で、「こんな部屋に住みたい」と思わず感じてしまう人も多そうです。

3階「三省堂歴史ギャラリー」

3階「つながりの広場」はイベントスペースになる

このほか3階には、書店の歴史を紹介するギャラリーやイベントスペースも。著者によるトークイベントなども行われていて、著者とファンが出会う場としての役割も担っています。そして奥には、ゆっくり過ごせるカフェも併設。次は、カフェの魅力をご紹介します。



営業時間は書店と同じ。ラストオーダーは料理が19時、ドリンクが19時30分

3階のフロア奥に広がるのは、カフェ「喫茶ちそう」。店内にはテーブル席やカウンター席、ゆったりくつろげるソファ席など多彩な席が揃います。書店フロアともゆるやかにつながり、窓の向こうには神保町の街並みも。どこか懐かしさを感じるレトロな空間が心地よく、つい長居したくなります。

電源付きのカウンター席

食事や喫茶メニューも充実していて、ランチタイムには多くの人で賑わいます。コーヒーやフロート、プリンなどの喫茶メニューに加え、サンドイッチやカレーといった軽食、クラフトビールやワインも揃い、気分に合わせて楽しめるのもうれしいポイント。本を購入したあと、そのまま読書を楽しみに訪れる人も多いのだとか。ひとりでも気軽に過ごせる雰囲気も魅力です。

「レモネードフロート」900円

喫茶メニューの定番ドリンク、フロートは全5種類。見た目のかわいさから“推しカラー”で選ぶ人も多いそうです。「レモネードフロート」は、レモンのほろ苦さとバニラアイスの甘さが絶妙なバランス。ローズマリーがふわっと香り、すっきりとした味わいが楽しめます。

「プリン」650円

レトロ喫茶らしい、しっかり固めの「プリン」も人気。四角いカスタードプリンが2段に重なった見た目に、思わず気分も上がります。カラメルはほどよい苦みで、甘さを引き立てる絶妙なほろ苦さ。卵のコクをしっかり感じられる、昔ながらの味わいです。

数量限定「ミルクレープ」1600円

書店ならではのメニューとして考案された、ブック型の「ミルクレープ」にも注目。細部まで本の形が再現され、しおりまではさまれた遊び心のある一品です。層の間にはピスタチオとオレンジピールが入り、さわやかなアクセントに。数量限定のため、気になる人は早めの来店がおすすめです。

「三省堂書店 神田神保町本店」での“知のおさんぽ”、いかがでしたか？ 本（知）を探す場所から、本（知）と出合う場所へ。生まれ変わったこの書店は、訪れるたびに新しい発見をくれるはずです。神保町の街歩きとあわせて、あなたの世界を少し広げる時間を楽しんでみてください。



■三省堂書店 神田神保町本店

（さんせいどうしょてん かんだじんぼうちょうほんてん）

住所：東京都千代田区神田神保町1-1

TEL：03-3233-3312

営業時間：10〜20時

定休日：無休



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Text：山田裕子（editorial team Flone）

Photo：斉藤純平（editorial team Flone）



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