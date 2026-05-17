ホットパンツが代名詞だった元人気アイドルで女優が17日までに、自身のインスタグラムを更新。ピンクのピタピタパンツ姿を披露した。



【写真】これが77歳!?奇跡の美しさ ピタピタパンツも似合いすぎ

「金曜日の妻たちへ」などで知られる女優の小川知子は、77歳になる現在も体を鍛え、背筋もピーンと伸びホットパンツが代名詞だったころと変わらぬ体型を見せている。来月には映画「マイケル」も公開されることから、ムーンウオークなども披露するなど、健康美にあふれている。



小川は以前のインスタで短い丈のパンツ姿を披露し「昔はホットパンツとか言ってませんでした？」と問いかけ「皆んなで真似しましたね。私のイメージは『ホットパンツ』って言われることがありますが、そうかしら？一番早くテレビで着たようですが、全く覚えていません」と苦笑いのスタンプ入りで明かしていた。小川は子役として活躍後、女優に。その後、アイドルとして「ゆうべの秘密」が大ヒット。その当時、健康美を見せる衣装を多く着用していた。



フォロワーも「お似合いですよおー」「パンツルック♡素敵です」「かわいいです」といった感嘆の声が並んでいた。



（よろず～ニュース編集部）