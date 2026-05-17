お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が16日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。相方・博多華丸（56）への不満をもらす場面があった。

この日のゲストはお笑い芸人の吉住。地方での営業について話が及ぶと、吉住は「私、福岡出身なのに、福岡の営業に行ったら、全然ウェルカムじゃなくて。ちょっとイラッとしました」と吐露。大吉が「あんまり福岡出してないから、“どうせ嫌いなんでしょ、僕たちのこと”みたいな」と指摘すると、吉住も「なるほど。そう見られてました」と納得した。

そんな中、松岡昌宏から「地方によってネタとか変えるんですか？」と質問。これに、大吉は「基本的には、一番自信のあるやつをやるんですけど、それこそ地元帰った時は良かれと思って地元のネタをガンガン入れるんですけど、まあウケない。マジで」と嘆いた。

「あいつ（華丸）がやりたがるから。いつも“ウケへんて”って。最新のホークス（ソフトバンクホークス）情報とか入れたがるけど」と大吉。「華丸さんって基本オチがないの。ただただ、知ってることを言う人。だから“今、柳田（悠岐）が一番の理由”とかを5分しゃべられてもウケないよ。（ウケるウケないは）ないんです。もう関係ない。（ただ）言いたい。みんなも聞きたいはずだ、と。意味分からん」と首をかしげた。

吉住も「確かに他の地方に行かせていただくと、名産とか名物とか言ったらちゃんと笑ってくれるんですけど、福岡だけは“いや、そんな浅いところ言われても”みたいな」。大吉も「（福岡では）“東京でやってるやつをそのまま見せてくれ”っていうのはすごく思いますね。大吉アンテナはそれをビンビンに感じているんですけど、華丸アンテナはあいつの別のものを怪電波ですよ、これは。一個でも博多のことを言いたい。ひとつでも」と苦笑した。