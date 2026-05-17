G大阪はアル・ナスルを破りACL2で優勝

サポーターの声援を背に受けたガンバ大阪がアジアでのタイトルを掴み取った。

現地時間5月16日、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）の決勝でサウジアラビアのアル・ナスルと対戦し、1-0で勝利。2008年のACL以来となる優勝を果たした。

G大阪はFWクリスティアーノ・ロナウドやFWサディオ・マネ、FWジョアン・フェリックスといった世界的なタレントを抱えるアル・ナスルの攻撃を90分間シャットアウト。前半30分にFWデニス ヒュメットが決めたゴールが決勝点となり、見事にトロフィーを獲得した。

決勝の舞台は日本から9500キロ離れたサウジアラビア・リヤド。完全アウェーの環境だったが、日本からG大阪サポーターもスタジアムに駆けつけて熱い声援を送って選手を後押しした。

ACL公式X日本語版のアカウントは「遠く離れた地でも、ガンバ大阪サポーターの声援がスタジアムを包み込みます」と現地に足を運んだサポーターの様子を公開。これには「心強い」「日本の誇りです」「素晴らしすぎます」「ガンバサポの声ずっーと聞こえてました！」「最高のサポーター」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）