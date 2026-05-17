元フジテレビのフリーアナウンサー笠井信輔（63）が16日にブログを更新。モバイルバッテリーによる火災に注意喚起をした。

笠井アナは「爆発寸前 自宅が火事の危機」と題し「引き出しにしまってあったスマホの充電池を久しぶりに出してみたら なんですと！慌てて外に持ち出しました 爆発寸前！？」と膨張し、中身がむき出しになったモバイルバッテリーの写真をアップした。

続けて「同じような充電池があと2つあったのですが、確かめてみると。やっぱり膨らみ始めてる!もう一つは、新品だったのですが同じ製品だったので捨てることにしました」とつづった。

笠井アナは「あのまま放っていたら、爆発しないまでも発火して、家が火事になるところでした 実は、3つとも安売りの中国製の充電器でした『安物買いの銭失い』という言葉が、頭をよぎる」と打ち明け「いや、ほんと焦った 充電池の爆発、発火と言うのはほんとに他人事じゃないんですね 使わなくなった充電池を『もったいない』と言ってしまってある皆さん 一度引っ張り出して確かめてみてくださいね」と呼びかけた。