今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある仲良し猫ちゃんコンビ。日常の中で、ふと見せたある行動が可愛すぎると話題になりました。投稿はThreadsにて、2.2万回以上表示。いいね数は5000件を超えていました。

【写真：マットの上でくつろぐ2匹の猫→『おてて』と『おてて』が……たまらなく可愛い瞬間】

くっついてるんですけどぉー！

今回、Threadsに投稿したのは「ハチワレとくりまんじゅうのﾌﾟﾘﾌﾟﾘ親バカ日記」さん。登場したのは、猫のハチワレ︎ちゃんとくりまんじゅうちゃんです。ふたりは保護猫カフェ出身の仲良し兄妹。そのため、普段から仲の良さは良好で、一緒にいることが多いようです。

そんな仲良しコンビが今回みせたのは、おててをコツンと合わせている光景。同じマットの上でくつろいでいたハチワレちゃんとくりまんじゅうちゃん。よくよく見てみると、お互いのおててがそっとくっついていたみたいです。その光景をみた投稿主さんは大興奮、夢中でシャッターを切りまくったようです。たしかにささやかでありつつも、とっても微笑ましいステキな光景ですね。

おててとおててがごっつんこな光景に癒された猫好きたち

可愛い猫たちの手がそっとくっついていた今回の投稿。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「可愛い。フュージョン」「こちらが猫界のプリキュアでいらっしゃいますか！お目にかかれて光栄です」「はわわわー！！！これは可愛すぎるぅ！」などの声が多く寄せられていました。どうやら、ハチワレちゃんとくりまんじゅうちゃんの仲良しぶりは多くの方に癒しを届けたようですね。

Threadsアカウント「ハチワレとくりまんじゅうのﾌﾟﾘﾌﾟﾘ親バカ日記」では、猫のハチワレちゃんとくりまんじゅうちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫兄妹の日常は何度でもリピートしたくなる可愛さです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ハチワレとくりまんじゅうのﾌﾟﾘﾌﾟﾘ親バカ日記」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。