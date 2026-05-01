ブンデスリーガ 25/26の第34節 ザンクトパウリとウォルフスブルクの試合が、5月16日22:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。

ザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、アンドレアス・ホウントンジ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはジェナン・ペイチノビッチ（FW）、アダム・ダギム（MF）、クリスティアン・エリクセン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ザンクトパウリに所属する原 大智（FW）、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

37分に試合が動く。ウォルフスブルクのクリスティアン・エリクセン（MF）のアシストからコンスタンティノス・クリエラキス（DF）がヘディングシュートを決めてウォルフスブルクが先制。

ここで前半が終了。0-1とウォルフスブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ザンクトパウリが選手交代を行う。アンドレアス・ホウントンジ（FW）からアブドゥリー・シーセイ（FW）に交代した。

57分ザンクトパウリが同点に追いつく。コナー・メトカーフ（MF）のアシストからアブドゥリー・シーセイ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、64分ウォルフスブルクが逆転。ザンクトパウリの選手によるオウンゴールにより1-2と逆転する。

68分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。マティアス・スバンベリ（MF）からヤニック・ゲルハルト（MF）に交代した。

78分、ザンクトパウリが選手交代を行う。アダム・ジビガワ（DF）からリッキー・ジェイドジョーンズ（MF）に交代した。

80分ウォルフスブルクに貴重な追加点が入る。ジェナン・ペイチノビッチ（FW）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ウォルフスブルクが1-3で勝利した。

なお、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）はフル出場した。90+5分にイエローカードを受けている。安藤 智哉（DF）はフル出場した。原 大智（FW）は90+3分から交代で出場した。

また、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は88分から交代で出場した。90+4分にイエローカードを受けている。

2026-05-17 00:40:39 更新