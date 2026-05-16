syudouが、5月13日にリリースした新曲「あーあ」のMVを公開した。

アレンジ、サウンドプロデュースに川谷絵音氏を迎え話題となっている新曲「あーあ」のMVは、小学館にて『星屑の王子様』を連載中の人気漫画家・茅原クレセがジャケットイラストに引き続き担当。お酒に溺れる情けない男の様が描かれている。映像は「あいきるゆぅ」や「アタシ」などでタッグを組んでいるクリエイター“くろうめ”が担当している。

また、「あーあ」MV公開を記念して「YouTubeコメントキャンペーン」を開催。応募者の中から抽選で15名様に「あーあ」缶バッジが当たるとのこと。

リリース情報

「あーあ」

2026年5月13日リリース

syudou 商店 / A-Sketch Lab

https://syudou.lnk.to/Aaah 初オンエア

J-WAVE（81.3FM）「GURU GURU!」

放送日時：5月11日(月)22:00〜24:00

https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/

ライブ情報

＜syudou Live 2026「プライド」＞

2026年7月20日（月・祝）東京：TOYOTA ARENA TOKYO

OPEN 17:00 / START 18:00

チケット料金：8,800円 (全席指定)

公式アプリ「syudou商店」抽選先行（無料会員含む）

https://l-tike.com/st1/syudoutoyotafcfr

受付期間：2月9日(月)18:00〜2月23日(月祝)23:59