syudou、お酒に溺れる情けない男を描く新曲「あーあ」MV公開
syudouが、5月13日にリリースした新曲「あーあ」のMVを公開した。
アレンジ、サウンドプロデュースに川谷絵音氏を迎え話題となっている新曲「あーあ」のMVは、小学館にて『星屑の王子様』を連載中の人気漫画家・茅原クレセがジャケットイラストに引き続き担当。お酒に溺れる情けない男の様が描かれている。映像は「あいきるゆぅ」や「アタシ」などでタッグを組んでいるクリエイター“くろうめ”が担当している。
また、「あーあ」MV公開を記念して「YouTubeコメントキャンペーン」を開催。応募者の中から抽選で15名様に「あーあ」缶バッジが当たるとのこと。
YouTubeコメントキャンペーン
期間：5月29日(金) 23:59まで
応募特典：「あーあ」缶バッジ：15名様
https://form.universal-music.co.jp/otr_syudou_a-a_youtube/page/index.html
リリース情報
「あーあ」
2026年5月13日リリース
syudou 商店 / A-Sketch Lab
https://syudou.lnk.to/Aaah
初オンエア
J-WAVE（81.3FM）「GURU GURU!」
放送日時：5月11日(月)22:00〜24:00
https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/
ライブ情報
＜syudou Live 2026「プライド」＞
2026年7月20日（月・祝）東京：TOYOTA ARENA TOKYO
OPEN 17:00 / START 18:00
チケット料金：8,800円 (全席指定)
公式アプリ「syudou商店」抽選先行（無料会員含む）
https://l-tike.com/st1/syudoutoyotafcfr
受付期間：2月9日(月)18:00〜2月23日(月祝)23:59
関連リンク
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