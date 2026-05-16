ロッテはオリックスに完封し3連勝

16日、パーソル パ・リーグ公式戦3試合が行われた。楽天は4-3でソフトバンクに勝利した。先発の古謝樹投手は6回2失点の粘投。打線は5回、村林一輝内野手の4号ソロや浅村栄斗内野手の適時打などで逆転に成功した。9回に加治屋蓮投手が1点差に迫られるも、柴田大地投手がプロ初セーブで締めた。ソフトバンクの先発・カーター・スチュワート・ジュニア投手は4.1回3失点だった。

日本ハムは5-4で西武に勝利し連敗を止めた。初回、フランミル・レイエス外野手の適時打と野村佑希内野手の6号2ランで3点を先制。先発の加藤貴之投手が5回4失点も、8回にレイエスが7号ソロを放ち勝ち越した。西武は隅田知一郎投手に代わり、急遽先発した佐藤爽投手が4.2回4失点だった。

ロッテはオリックスに2-0で勝利し3連勝を飾った。先発の田中晴也投手が5回5安打無失点と粘り、6回に佐藤都志也捕手の適時打で2点を先制した。救援陣も無失点でつなぎ、2番手の小野郁投手が今季初勝利。オリックスの先発・田嶋大樹投手は5.1回2失点も序盤の逸機が響き、完封負けを喫した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）