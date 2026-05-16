大谷翔平の第1打席直前にハプニング

【MLB】ドジャース 6ー0 エンゼルス（日本時間16日・アナハイム）

試合開始前にグラウンドが笑い声で包まれた。ドジャースは15日（日本時間16日）、敵地でエンゼルスと対戦。初回、1番の大谷翔平投手が打席に入ろうとすると、球審にアクシデントが発生した。思わぬ“珍事”は「何が起こった？」「これは笑うしかない」とファンの間でも話題となった。

大谷が初回先頭で打席に入る直前だった。定位置につこうとした球審に“トラブル”が発生。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めたスティーブン・ネルソン氏は「ショウヘイ・オオタニとローガン・オハッピーはジム・ウルフ球審を確認しています。ベルトが壊れたのだと思います」とその様子を伝えた。

ネルソン氏は「球審のベルトが壊れて中断するのは、初めて見ました」と、珍しい事態だと強調。打席に入ろうとしていた大谷は笑顔を浮かべ、ベンチのデーブ・ロバーツ監督も爆笑するなど、球場は和やかな雰囲気に包まれた。

結果的にトラブルの原因はベルトではなく、球審のマイクにあった模様。レポーターのデビッド・バッセイ氏は「ベルトというよりマイクの問題のようですね。審判団はマイクをつけていますからね。それが問題のようです」と腰につけていたマイクのアクシデントだと伝え、試合は4分遅れで始まった。

一連のハプニングに日本のファンも反応。SNS上には「まさかの一言」「ビックリした」「試合始まらんw」「ベルトが壊れて大騒ぎ!?」「球審のベルトが壊れて大谷さんとオホッピーのトークタイムになってるw」「ほっこりシーン」などの声が寄せられた。（Full-Count編集部）