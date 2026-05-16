MLB公式Xが3ショット投稿

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は15日（日本時間16日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場した。4打数1安打でチームは5-10で敗れた。試合前にはカブスの鈴木誠也外野手、今永昇太投手と交流。3ショットにファンの視線が集まった。

試合前、村上は鈴木、今永と交流し、記念撮影に納まった。

MLB公式Xが「ライバルリー・ウィーク対戦のカブス―ホワイトソックス戦を前に、セイヤ・スズキ、ムネタカ・ムラカミ、ショウタ・イマナガが対面した！」とし、3ショットを公開した。

中央に陣取ったのは身長188センチの村上。180センチの鈴木、178センチの今永よりも雄大な体が際立ち、ファンの視線が集まった。

「ムネでかい！せいやと同じくらいと思ってましたー」

「誠也さんと並ぶと…村神さまって思っていたより大きかったわ〜」

「3人ともガタイがいいな ムネくんは誠也くんより大きいんだ！意外」

「シカゴのチームの日本人が集合〜」

この日、鈴木は「5番・右翼」で先発出場。今永は13日（同14日）のブレーブス戦で7回0/3を2失点と好投したが、降板後に2番手投手が打ち込まれて3敗目を喫していた。



（THE ANSWER編集部）