『ロスト・イン・トランスレーション』や『マリッジ・ストーリー』、『ブラック・ウィドウ』など、多くの代表作を持つ俳優、スカーレット・ヨハンソンが初めて監督を手がけた『エレノアってグレイト。』が全国公開中。長年一緒に暮らしていた親友・ベッシーの急死によって、娘と孫が住む故郷ニューヨークに居を移したエレノアは、ふとホロコースト生存者の会に迷い込み、ベッシーが自分に語っていたホロコースト生存者としての半生