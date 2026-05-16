この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、『訳あって柴犬さんのお尻を拭く事になりましたが、とんでもない事態に…』と題した動画を公開しました。動画では、お尻の毛がカピカピになってしまった柴犬のまめたろうと、それを拭こうと奮闘する父ちゃんのコミカルなやり取りが収められています。

最近、まめたろうがお尻を頻繁に気にする様子を見せていました。父ちゃんが調査した結果、お尻の周りの毛がカピカピになっていることが判明。まめたろうはお尻を気にする以外は全く元気なものの、清潔を保つために蒸しタオルで拭かれることになります。しかし、まめたろうは当然のように逃げ回り大暴走、「遊んでるんじゃない！」と思わずツッコミが飛び出しました。

数日蒸しタオルを続けても頑固な汚れが取れないため、念のため動物病院で検査を受けた結果は、「お尻の毛がカピカピしている」だけで異常はなし。カピカピ部分の毛を剃ってもらい、今後も汚れたら拭いていくことになりました。

数日後、再びお尻がカピカピしてきたまめたろう。シニア特有の変化かと少し切なくなる父ちゃんでしたが、まめたろうはお尻を拭かせまいとベッドへ飛び乗り華麗に回避します。その機敏な姿に「元気すぎるだろォォォ」と父ちゃんもタジタジ。半分遊びながらも元気いっぱいに逃げ回る様子に、父ちゃんは安心したようです。

無事にお尻を拭き終わった後は、拭かれた恨みを晴らすかのように力強くボール遊びでストレス発散。シニア年代に入り、今までなかったような問題も出てきたまめたろうですが、寄り添いながら幸せに暮らせるよう決意を新たにする父ちゃん。愛犬への深い愛情と、二人の絆に心が温まる映像となっています。

YouTubeの動画内容

00:18

お尻を頻繁に気にするまめたろう
01:03

蒸しタオルから逃げるまめたろうと透明な父ちゃん
01:40

動物病院で下されたまさかの診断結果
02:26

「元気すぎるだろォォォ」華麗な回避を見せる柴犬
03:09

お尻を拭かれた恨みをボール遊びで発散

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