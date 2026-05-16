ニューヨーク伝統の一戦が、名門の小さな失速を測る「リトマス紙」になる。ヤンキースは１５日（日本時間１６日）から敵地シティ・フィールドでメッツとのサブウェイシリーズに臨む。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮ ＳＩ」は「ヤンキースにとって、不調の１週間の中でサブウェイシリーズはさらに重要になる」と指摘。単なる同都市対決ではなく、ア・リーグ東地区首位の座をレイズに奪われたチームが、どこまで切迫感を示せるかの試金石と位置づけた。

開幕からしばらくのヤンキースは、アーロン・ジャッジ外野手（３４）を軸に強力打線で相手投手陣を押しつぶす勢いがあった。だがレンジャーズ戦でカード勝ち越しを決めた直後、本拠地でブルワーズに３連敗。続くオリオールズ戦も３連戦で２敗を喫し、１３日（同１４日）の敵地戦では０―７で完敗した。１４日（同１５日）現在で２７勝１７敗まで後退し、２８勝１４敗のレイズを２ゲーム差の２位で追う立場に変わった。

だからこそ、１８勝２５敗でナ・リーグ東地区最下位に沈むメッツは、立て直しの格好の相手にも映る。もちろん油断できる相手ではない。メッツは直前のタイガース３連戦をスイープし、フアン・ソト外野手（２７）らの打線も爆発力を秘める。第１戦ではヤンキースのキャム・シュリットラー投手（２５）と、元ヤンキース守護神で今季は先発に転向したクレイ・ホームズ投手（３３）の投げ合いも注目される。

ＯＮ ＳＩが強調したのは、ヤンキースの「本気度」だ。ブライアン・キャッシュマンＧＭ（５８）は常に２８度目の世界一へ切迫感を持っていると語ってきたが、今季は起用にも変化が出ている。アンソニー・ボルピー内野手（２５）を一時的に外し、ホセ・カバレロ内野手（２９）を重用。さらにカルロス・ロドン投手（３３）の復帰を待つ間、ルイス・ヒル投手（２７）ではなく、伸びしろのあるエルマー・ロドリゲス投手（２２）を試した点にも、従来より攻めた判断がにじむ。

サブウェイシリーズの３連戦は順位表以上の熱を帯びる。球場の空気はポストシーズンに近く、勝てば士気は一気に戻る。逆に低迷メッツ相手に取りこぼせば、ブルージェイズ、レイズとの同地区連戦を前に疑問だけが膨らむ。アーロン・ブーン監督（５３）のチームに必要なのは、弱った相手を確実にたたく強者の振る舞いだ。メッツは低迷しているからこそ、今のヤンキースの足元を照らす鏡になる。