即おしゃれ上級者に♡ コーデの味変になる【ブラっぽビスチエ】着こなしテク
いつものコーデがなんだか物足りない……そんなときは、レイヤードで印象を変えてみて。そこで今回は、コーデのアクセントに使える「ブラっぽビスチェ」の着こなしテクをご紹介します。取り入れるだけでしゃれ感が高まる今季注目のアイテム♡
【ブラっぽビスチエ】はコーデの味変に
「ブラジャーをビスチエとして使う」難しいように見えて、実はコーディネートのアクセントとして万能なんです。同系色であわせたり、インナーはタイトにまとめるのが着こなすコツ♡
Cordinate 上級者なランジェリーコア
〈右・紗英のコーデ〉フリルとつやつやピンクは旬コーデを完成させる乙女の強い味方
ブラとインナーを同系色でまとめて統一感◎。ドット柄でガーリーさを加速させて。
〈左・ナナのコーデ〉コーデの糖度を一気に引きあげるデコラティブなデザインを投入♡
女みブラはくすみカラーのコーデに重ねて。脚の露出を控えるヘルシーさがちょうどいい。
〈右・紗英のコーデ〉サテンギャザーブラ 11,880円／SORIN ニット 7,416円／ROSE FRANTZ（HANA SHOWROOM） ドットトップス 2,969円／W♥C レーススカート 4,950円／Little Trip to Heaven ドットタイ（チュニックとセット）3,990円／SPINNS ガーターベルト 4,400円／ラヴィジュール ルミネエス ト新宿店 サンダル 12,650円／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダ イアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店） ソックス／スタイリスト私物〈左・ナナのコーデ〉ブラ（ショーツとセット）10,120円／ラヴィジュール ルミネエスト新 宿店 カーディガン（キャミソールとセット） 12,900円／mieya mieya ミニスカート 6,600円／GIUNON（アンティローザ）リボンフレアーパンツ 8,800円／merry jenny シュシュ 3,960円／DEICY イヤーカフ 330円／パリスキッズ 原宿店 サンダル 9,790円／TINA:JOJUN
Item モノトーンアイテム
【a】スポーツブラレット 9,680 円／SISTER JANE（ザ・ウォール ショールーム）
▶︎リラクシーなブラも、ロマンティックなドット柄がいい。
【b】ランジェリービスチエ 8,400円／mieya mieya
▶︎甘いだけじゃない黒がインナーを選ばず使える♡
撮影／原楓（TRON）ヘア＆メイク／わこ スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ 文／柿沼奈々子
加藤ナナ
村瀬紗英