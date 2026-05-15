即おしゃれ上級者に♡ コーデの味変になる【ブラっぽビスチエ】着こなしテク

いつものコーデがなんだか物足りない……そんなときは、レイヤードで印象を変えてみて。そこで今回は、コーデのアクセントに使える「ブラっぽビスチェ」の着こなしテクをご紹介します。取り入れるだけでしゃれ感が高まる今季注目のアイテム♡

「ブラジャーをビスチエとして使う」難しいように見えて、実はコーディネートのアクセントとして万能なんです。同系色であわせたり、インナーはタイトにまとめるのが着こなすコツ♡

Cordinate 上級者なランジェリーコア

〈右・紗英のコーデ〉フリルとつやつやピンクは旬コーデを完成させる乙女の強い味方

ブラとインナーを同系色でまとめて統一感◎。ドット柄でガーリーさを加速させて。

〈左・ナナのコーデ〉コーデの糖度を一気に引きあげるデコラティブなデザインを投入♡

女みブラはくすみカラーのコーデに重ねて。脚の露出を控えるヘルシーさがちょうどいい。