即おしゃれ上級者に♡ コーデの味変になる【ブラっぽビスチエ】着こなしテク

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いつものコーデがなんだか物足りない……そんなときは、レイヤードで印象を変えてみて。そこで今回は、コーデのアクセントに使える「ブラっぽビスチェ」の着こなしテクをご紹介します。取り入れるだけでしゃれ感が高まる今季注目のアイテム♡

【ブラっぽビスチエ】はコーデの味変に

「ブラジャーをビスチエとして使う」難しいように見えて、実はコーディネートのアクセントとして万能なんです。同系色であわせたり、インナーはタイトにまとめるのが着こなすコツ♡

Cordinate 上級者なランジェリーコア

〈右・紗英のコーデ〉フリルとつやつやピンクは旬コーデを完成させる乙女の強い味方

ブラとインナーを同系色でまとめて統一感◎。ドット柄でガーリーさを加速させて。

〈左・ナナのコーデ〉コーデの糖度を一気に引きあげるデコラティブなデザインを投入♡

女みブラはくすみカラーのコーデに重ねて。脚の露出を控えるヘルシーさがちょうどいい。

〈右・紗英のコーデ〉サテンギャザーブラ 11,880円／SORIN ニット 7,416円／ROSE FRANTZ（HANA SHOWROOM）　ドットトップス 2,969円／W♥C レーススカート 4,950円／Little Trip to Heaven ドットタイ（チュニックとセット）3,990円／SPINNS ガーターベルト 4,400円／ラヴィジュール ルミネエス ト新宿店 サンダル 12,650円／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダ イアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店）　ソックス／スタイリスト私物〈左・ナナのコーデ〉ブラ（ショーツとセット）10,120円／ラヴィジュール ルミネエスト新 宿店 カーディガン（キャミソールとセット） 12,900円／mieya mieya　ミニスカート 6,600円／GIUNON（アンティローザ）リボンフレアーパンツ 8,800円／merry jenny　シュシュ 3,960円／DEICY イヤーカフ 330円／パリスキッズ 原宿店　サンダル 9,790円／TINA:JOJUN　

Item モノトーンアイテム

【a】スポーツブラレット 9,680 円／SISTER JANE（ザ・ウォール ショールーム）
▶︎リラクシーなブラも、ロマンティックなドット柄がいい。

【b】ランジェリービスチエ 8,400円／mieya mieya
▶︎甘いだけじゃない黒がインナーを選ばず使える♡

撮影／原楓（TRON）ヘア＆メイク／わこ スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ 文／柿沼奈々子

加藤ナナ

村瀬紗英

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