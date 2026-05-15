◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日５―８ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）

中日は逆転負けで今季３度目の４連敗を喫した。７回に板山が一時逆転の４号満塁弾を放ったが、直後に投入した杉浦が３失点。再び逆転を許した。板山は６回先頭でも３号ソロ。チームは５回まで毎回得点圏の好機を逃し、１３日のＤｅＮＡ戦から２６イニング連続無得点が続いていた。１０試合ぶりにスタメンで起用された男がゼロ行進をストップ。いずれも１１年目で初の１試合４安打、２本塁打、５打点の大活躍を見せたが、苦しい結末となった。

９回にはボスラーへの死球に対し、井上一樹監督が激怒。ベンチを飛び出し、両軍がグラウンドに入り乱れた。５回と７回に細川も当てられていたことが発端で、警告試合が告げられた。

試合後の井上一樹監督の一問一答は以下。

―３個目の死球は我慢できなかった。

「ギリギリのラインで俺らやってるのよ。けが人がいっぱいで『これ以上出したらあかん、頼む、頼む』というところで。３つ当てられたらカチンと来るんじゃないの？ と、俺は思うよ。俺が冷静に気が長い感じで見つめていたとしても、あれはカチンと来るというだけの話」

―引き揚げかけたところで、再びヤクルト側に向かって何か言っていた。

「それは、こっちに向かって変なことを言っている人が１人いたから。それにカチンときたという話」

―杉浦が誤算だった。

「ブルペンが頑張れなかったということだね。結果的にそこが。（でも）うちは最初に絶好機がいっぱいあったから。野手と投手は持ちつ持たれつで、やっぱりブルペンが踏ん張れなかったのもきょうの敗因」

―板山が期待に応えた。

「もちろん。きょうはあいつが一番頑張っていたし、勝って、お立ち台に上げたかった。よく板山が頑張っていました。アピール度がすごかった」

―９回はボスラーの死球で１死一、二塁になったが、加藤への代打は難しかった。

「（加藤が）キャッチャーだから、２枚目（捕手は石伊しか残っていない）だから。雄太（石伊）を出して、何かあったらいけないから」