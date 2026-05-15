Image: Generated by ChatGPT

iPhone。

さすがに読めます。読めるんですが、いざカタカナで書こうとすると少し迷う。

アイフォン？

アイフォーン？

あるいは、うっかりアイホン？

毎日見ている名前なのに、あらためて表記しようとすると急に不安になるタイプの言葉です。

公式には「アイフォーン」

結論から言うと、日本での正式なカタカナ表記はアイフォーンです。

以前、Apple Japanの広報部に確認した時も、カタカナ表記は「アイフォーン」が正式とされるという回答だったと記憶しています。

ふだんの会話では「アイフォン」と言う人が多い気もしますが、記事や資料で書くなら通常は“iPhone”という書き方が馴染みがあります。しかし、どうしてもカタカナで表記する必要がある場合は、アイフォーンが安全です。

ただ、耳で聞くぶんには「アイフォン」のほうが自然に感じる人も多いはず。日本語としての口なじみは、たぶんこちらのほうが上です。このあたりが、iPhoneという名前のちょっとややこしいところです。

そうはいうものの、AppleのCMでも「アイフォーン」と、少し語尾を伸ばして聞こえる印象があります。あれは気のせいではなさそうです。

「アイホン」は別の会社です

さらにややこしいのが、アイホンです。

日本には、AppleのiPhoneよりずっと前から、インターホンなどで知られるアイホン株式会社という企業があります。こちらは英語表記だと“i”ではなく「AIPHONE CO., LTD.」となります。

Image : アイホン株式会社

そのため、Appleの商標表記にも「商標『iPhone』は、アイホン株式会社の許諾を受けて使用しています」と記載されています。Appleのサポートページにもこの注記があります。つまり、アイホンはiPhoneの言い間違いというだけではなく、日本に実在する会社名でもあるわけです。

ややこしい。かなりややこしい。会話ではアイフォン、記事ではアイフォーンなので、ざっくり覚えるならこうです。

日常会話なら、アイフォン。記事や資料で書くなら、アイフォーン。アイホンと書くと、別会社の名前でもある。この3つを押さえておけば、だいたい大丈夫です。

もちろん、英語の発音としては “iPhone” なので、ふつうに「アイフォン」に近く聞こえます。でも日本語の正式表記としては、語尾を少し伸ばして アイフォーン。なんだか一文字ぶんだけ、スーツを着た感じがあります。

iPhoneはアイフォーン。でも、みんなアイフォンと言う

iPhoneは、たぶん世界でもっとも読まれているテック製品名のひとつです。それなのに、日本語で書くときには少し迷う。アイフォンなのか、アイフォーンなのか。そして、その奥にはアイホン株式会社という、また別の名前がある。

読み方の問題というより、日本語と商標と日常会話が、うっすら重なってできた不思議なズレです。

なので、セットで覚えておきましょう。

iPhoneはアイフォーン。

でも、ふだんはアイフォンでOK。

アイホンは別会社。

ここまで言えれば、「そんなことも知らんのか」とお叱りを受けることはなさそうです。

Source : Apple