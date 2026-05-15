「転職して」実家暮らしの彼氏が彼女に要求！その理由は「家事をさせるため」!?同棲カップルのすれ違いにモヤモヤ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
SNSで“万バズ漫画”を次々と発表している漫画家・港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。ウォーカープラスで連載中の「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」では、“少女漫画の主人公になれない”女性たちのリアルな恋愛模様を描いている。今回は、クズ男と別れられない女性・みなみ編の第8回を紹介。同棲生活で起きる家事分担のすれ違いについて、作者に話を聞いた。
港区カンナさんは2023年3月から漫画投稿を開始し、約半年で10万フォロワーを獲得。「恋愛」「婚活「闇深」をテーマに、男女のすれ違いや、女性が抱えがちな悩みをリアルに描いている。
作品には共感の声が集まる一方、SNSでは意見が割れ、議論になることも多い。「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」は、タイプの異なる“こじらせ”を抱えた25歳女性4人による恋愛群像劇だ。“少女漫画の主人公のようには生きられない”女性たちの現実が描かれている。
■同棲で浮かび上がる家事分担のズレ
今回のテーマは、結婚後を見据えた同棲生活で起きる“家事分担の価値観の違い”だ。港区カンナさんは、このテーマについて「同棲や結婚などで一緒に生活し始めたときにありがちな問題を考えました」と語る。
作中では、みなみが多くの家事を担う一方、彼氏のハルトはそれを当然のように受け止めている。さらに、家事の負担を理由に、みなみに「転職してほしい」と求める場面も描かれる。なぜハルトがそのような考えになったのかについては、「実家暮らし歴が長く、家事も手伝わないタイプなので、みなみの負担に気づかないのだと思います」と分析。「みなみも我慢して、その都度指摘しないことが大きい」とも話している。
■互いの生活スタイルを知るための同棲
結婚を考えているカップルへのアドバイスを尋ねると、港区カンナさんは「アドバイスできる身ではないですが」と前置きしつつ、「やはりそれぞれの生活スタイルを知るために同棲は必要かなと思います」とコメントした。
恋愛中は見えにくかった価値観の違いも、生活をともにすると少しずつ浮かび上がってくる。家事分担や我慢の積み重ねなど、多くのカップルが直面するリアルな問題が、みなみ編では丁寧に描かれている。
取材協力：港区カンナ(＠mina_kan_chan)
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