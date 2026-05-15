アニメ「名探偵コナン」の毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さん（61）が死去していたことが中国でも報じられ、ファンから哀悼のコメントが寄せられている。

15日、山崎さんの所属事務所である青二プロダクションが「かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」と発表した。通夜と告別式は遺族の意向により近親者のみで執り行われたという。

山崎さんは「名探偵コナン」の毛利蘭役を長年務めていたが、今年2月、病気療養を理由に活動休止を発表。これを受けて、声優の岡村明美さんが代役を務めていた。

中国のエンタメメディア・新浪娯楽は日本の報道を引用する形で訃報を伝えており、SNS・微博（ウェイボー）では「毛利蘭の声優死去」がトレンド上位に入った。

中国のネットユーザーからは「ええ！？」「ショック。小さい頃から聞いていた蘭の声の声優が…」「2カ月前に活動休止するって聞いて心配してた」「もうあの声が聞けないのか。山崎先生、どうか安らかに」「『コナン』完結まで担当してほしかったな」「山崎先生の声は本当に心に深く染みるものだった。ほんの少しの休養かと思っていたのに」など、哀悼のコメントが続々と寄せられている。（翻訳・編集/北田）