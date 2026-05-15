岡田紗佳の歌手デビュー曲がMトーナメント2026公式ソングに！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月１日（月）昼３時より放送開始する「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに岡田紗佳の『国士無双LOVE』を起用することを発表した。
『Mトーナメント2026』は、2018年に始まったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の冠のもと開催される「ABEMA」オリジナル対局企画。本トーナメントの対局ルールは、「Mリーグルール」を採用。２半荘で２位勝ち抜けの個人トーナメント戦で、トーナメントに参加するのは現Mリーガー40名と各団体の最高峰プレイヤー鳳凰位・最高位・雀王など団体推薦者32名の麻雀界のトッププロ雀士総勢72名。予選１stステージについては、１位通過者は３rdステージへ、２位通過者は２ndステージへ進出する。なお、本日５月15日（金）に最終決戦を迎える「Mリーグ2025-26」の優勝チーム４名および個人賞獲得者4名は、予選３rdステージからシードスタートで参戦となる。
このたび、７月22日にワーナーミュージック・ジャパンより歌手デビューする岡田紗佳のデビュー曲『国士無双LOVE』が、『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに決定。今回の起用にあたり、岡田紗佳は「麻雀ワードがたくさん散りばめられた楽曲なので、麻雀ファンにも楽しんでもらいたい」とコメント。本オフィシャルソング曲は、６月１日（月）昼３時からの予選第１局より楽しめる。
以下、岡田紗佳コメント全文
「（歌手に）憧れはありましたが、これまで実現することはなく。約15年経ってまさかこのタイミングでデビューできるとは思っていなかったので嬉しく思っています。（国士無双LOVE）をバズりまくっている浅野さんに作っていただけると聞いて、『いいんですか！？こんなすごい方に！』と思いました。曲も聴いた時に、すごい素敵な楽曲で『もしかしたら私もバズれるかも！』なんて思いました。Mリーグ中に、この曲が出来上がったときに、Mリーグのスタッフに直談判したらうまくいきまして！（笑） Mトーナメントで使っていただけることになりました！リリースより一足早く、麻雀ファンのみなさんに聴いてもらえたら嬉しいです。歌詞とかにも麻雀ワードが散りばめられた楽曲なので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです」
（C）AbemaTV, Inc.
『Mトーナメント2026』は、2018年に始まったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の冠のもと開催される「ABEMA」オリジナル対局企画。本トーナメントの対局ルールは、「Mリーグルール」を採用。２半荘で２位勝ち抜けの個人トーナメント戦で、トーナメントに参加するのは現Mリーガー40名と各団体の最高峰プレイヤー鳳凰位・最高位・雀王など団体推薦者32名の麻雀界のトッププロ雀士総勢72名。予選１stステージについては、１位通過者は３rdステージへ、２位通過者は２ndステージへ進出する。なお、本日５月15日（金）に最終決戦を迎える「Mリーグ2025-26」の優勝チーム４名および個人賞獲得者4名は、予選３rdステージからシードスタートで参戦となる。
以下、岡田紗佳コメント全文
「（歌手に）憧れはありましたが、これまで実現することはなく。約15年経ってまさかこのタイミングでデビューできるとは思っていなかったので嬉しく思っています。（国士無双LOVE）をバズりまくっている浅野さんに作っていただけると聞いて、『いいんですか！？こんなすごい方に！』と思いました。曲も聴いた時に、すごい素敵な楽曲で『もしかしたら私もバズれるかも！』なんて思いました。Mリーグ中に、この曲が出来上がったときに、Mリーグのスタッフに直談判したらうまくいきまして！（笑） Mトーナメントで使っていただけることになりました！リリースより一足早く、麻雀ファンのみなさんに聴いてもらえたら嬉しいです。歌詞とかにも麻雀ワードが散りばめられた楽曲なので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです」
（C）AbemaTV, Inc.