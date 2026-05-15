「こんなのはレアル・マドリードじゃない」 2季連続の無冠に内部崩壊…エンバペ「来季に挽回しなければならない」

「こんなのはレアル・マドリードじゃない」 2季連続の無冠に内部崩壊…エンバペ「来季に挽回しなければならない」