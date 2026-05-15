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CHIKA氏が自身のYouTubeチャンネルで「【ANA×IHG提携2026】ダイヤの価値が下落！？SFC修行僧が知るべきダブルディップの罠と戦略」を公開した。動画では、2026年10月から順次スタートするANAとIHGのパートナーシップ締結に隠された「罠」と、修行僧が取るべき生存戦略について語っている。



提携の目玉であるマイルとポイントの「ダブルディップ（二重取り）」について、対象が「海外発のANA国際線限定」であるという落とし穴を指摘。インバウンド需要の獲得と海外客の奪取というANAのドライな戦略があり、「日本発のお客さんは放っておいても乗ってくれるから、わざわざコストをかけてポイントを大盤振る舞いする必要はない」という経営判断だと分析した。一方でSFC修行僧にとっては、海外発券を絡めることで「これが逆転のチャンスになる」と提言している。



さらに、ステータスマッチの厳しい現実についても言及。朝食無料やクラブラウンジアクセスなどのVIP待遇が受けられる「IHGダイヤモンドエリート」になれるのは、通常のANAダイヤモンド会員ではなく、ライフソリューションサービスを利用する「＋More会員」のみだと指摘。ANAがフライト至上主義から「ANA経済圏にどっぷり浸かっているお客さん」を優遇する方針へシフトしていると解説した。



今後のSFC修行について、単なるポイント計算の「苦行」ではなく、エコシステムとホテルチェーンの提携を組み合わせる「大人の知的なゲームへ進化していく」と説明。最後には「ステータスを取ること自体はゴールじゃない」と語り、家族や仲間との人生を豊かにするためのツールとして「使い倒してやりましょう」と視聴者にメッセージを送った。