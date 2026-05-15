京都の高島屋S.C.で開催されていた「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」が、現在は東京の銀座三越に場所を移して開かせていただいています。この展示会にわざわざ足を運んでくれたのが古川奈穂騎手。

10年前にデビュー30周年の展示会をしたことも、本人は言われるまでよく覚えていなかったりするのですが、古川騎手は「私はその展示会も見に行っていました」と、そのときの写真を持っていてくれていました。彼女は当時15歳。騎手を目指す後押しに繋がったのなら、まさに光栄です。ちなみに、銀座三越は6月15日までの開催です。

今週末は、土曜新潟、日曜東京という騎乗スケジュールです。新潟は新潟大賞典のシュガークンが目玉。一昨年のダービー7着以来2年ぶりの実戦ですが、キタサンブラックの弟らしく、調教ではレベルの高い時計を十分すぎるぐらいに積み上げてきています。まずは無事にという気持ちですが、高い能力に期待もしています。なお、このレースにはルメールさん、横山典さん、岩田康さんなどなど、春の新潟とは思えないメンバーが集結。盛り上がりそうです。

日曜はヴィクトリアマイルのエリカエクスプレスが目玉。マイルなら折り合いもマシになりそうですから、上位人気の馬たちともそれほど差がないと思っています。あとは、当日どれほど暑くなるかで、走れる馬とそうでない馬に明暗が分かれそうな気がしています。

今日は、これから川崎のナイター競馬に参戦です。エンプレス杯のプロミストジーン。（結果は4着）最近お世話になりっぱなしの上原佑厩舎に、今夜もお世話になります。