日経225先物：15日2時＝220円高、6万2940円
15日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円高の6万2940円と急伸。日経平均株価の現物終値6万2654.05円に対しては285.95円高。出来高は5312枚となっている。
TOPIX先物期近は3904.5ポイントと前日比21.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.23ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62940 +220 5312
日経225mini 62945 +220 133523
TOPIX先物 3904.5 +21.5 10364
JPX日経400先物 35620 +180 475
グロース指数先物 796 +8 536
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3904.5ポイントと前日比21.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.23ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62940 +220 5312
日経225mini 62945 +220 133523
TOPIX先物 3904.5 +21.5 10364
JPX日経400先物 35620 +180 475
グロース指数先物 796 +8 536
東証REIT指数先物 売買不成立
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