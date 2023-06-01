　15日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円高の6万2940円と急伸。日経平均株価の現物終値6万2654.05円に対しては285.95円高。出来高は5312枚となっている。

　TOPIX先物期近は3904.5ポイントと前日比21.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.23ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62940　　　　　+220　　　　5312
日経225mini 　　　　　　 62945　　　　　+220　　　133523
TOPIX先物 　　　　　　　3904.5　　　　 +21.5　　　 10364
JPX日経400先物　　　　　 35620　　　　　+180　　　　 475
グロース指数先物　　　　　 796　　　　　　+8　　　　 536
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース