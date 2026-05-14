サボリーノ×ピュレグミの限定マスク誕生♡朝1分で潤う高保湿ケア

朝のスキンケアをもっと手軽に、もっと心地よく楽しみたい人に注目の限定アイテムが登場♡「サボリーノ」から、人気グミ「ピュレグミ」のアップサイクル原料を使用した高保湿シートマスクが2026年6月2日（火）より数量限定で発売されます。食品ロス削減と美容を両立した、今の時代らしいサステナブルな一枚です。

ピュレグミから生まれた特別な成分

「サボリーノ 目ざまシート 高保湿タイプ N PG26＜フェイスマスク＞」は、30枚入り・288mLで税込1,540円。

製品化されなかった規格外の「ピュレグミ」を活用し、独自の発酵・蒸留技術によって“発酵エタノール*”へアップサイクルした特別なシートマスクです。

酵母で発酵させた後、純度95%以上まで高めた発酵エタノール*を配合。ほんのりフルーティーな香りは、まるでピュレグミを思わせるようなやさしい甘さが魅力です。

さらに、白ブドウ果実エキス¹、グレープ発酵エキス²、レモン果実エキス*³など、ピュレグミのフレーバーから着想を得た保湿成分も配合。

乾燥によるくすみやハリ不足が気になる肌を、ふっくらとした弾力感のある印象へ導いてくれます。

*エタノール（基剤）

*¹ブドウ果実エキス（保湿）

*²サッカロミセス／ブドウ発酵エキス（保湿）

*³保湿

OSAJIの限定オードトワレ登場♡夏の記憶を纏う2つの香り

朝1分で完了するタイパ美容

サボリーノらしい“タイパ美容”も健在。使用時間はたった1分⁴で、洗顔⁵からスキンケア、保湿下地まで完了します。忙しい朝でも時短しながらしっかり保湿できるため、メイク前の肌をすばやく整えたい人にもぴったり。

また、環境への配慮にもこだわり、成分には環境配慮型スクワラン（保湿）を採用。

パッケージのプラスチック使用量も従来品より約15％削減されています。肌へのやさしさだけでなく、地球環境まで考えたクリーンな設計が魅力です。

長時間のスマホ使用や不規則な生活など、現代ならではの肌悩みに寄り添う設計で、毎日のスキンケア時間をもっと快適にアップデートしてくれそうです♪

*⁴使用時間目安

*⁵ふきとりによる

数量限定だから早めにチェック

「サボリーノ 目ざまシート 高保湿タイプ N PG26」は、2026年6月2日（火）より数量限定発売。

食品ロス削減というサステナブルな視点と、朝1分で完了する時短美容を掛け合わせた、今らしいスペシャルなアイテムです。

ピュレグミの世界観を感じるフルーティーな香りと、しっとり高保湿な使い心地で、毎朝のスキンケアがちょっと楽しみになるはず♡気になる人は早めにチェックしてみてください。