【トリプル吉日】5月17日は豊かさを育てる最強日！ 一粒万倍日×牡牛座新月に「やるといいこと」は？
2026年5月17日は、「一粒万倍日」と「母倉日」の2つの吉日と「牡牛座新月」が重なる特別な開運日！ 小さな一歩が未来の大きな実りへと育ちやすく、豊かさをじっくり育てていくのにぴったりのタイミングです。
さらに今回は、「本当に大切なものを選び取る」という牡牛座新月のエネルギーも重なることで、これからの人生を整え直す転機となる予感。
「やるといいこと」「やらない方がいいこと」を意識して過ごし、未来を変える小さな種まきをスタートさせてくださいね。
一粒万倍日は、「一粒の籾（もみ）が万倍にも増え、豊かな稲穂へと育つ」という意味を持つ、非常に縁起のよい吉日です。
この日に始めたことは、小さなきっかけであっても、少しずつ成長しながら大きな実りへと結実するといわれています。そんな一粒万倍日は、新しいことを始めたり、これから発展させていきたいことに取り組むのにこれ以上ない吉日です。
夢に向かって一歩を踏み出すのはもちろん、習い事や趣味、ダイエットなど、自分磨きにつながることを始めるのにもおすすめ。積み重ねた努力によって、豊かな未来を手繰り寄せることができるはずです。
また、一粒万倍日は金運との縁も深い日です。投資や副業、新たなビジネスのスタートなど、お金に関わる行動を起こすことで、その流れが今後の繁栄につながっていくでしょう。
さらに、この日に神社へ参拝すると、ご利益がより大きくなるとも伝えられています。より運気を高めたい人は、この機会に神社へ足を運び、未来への願いを込めてみるのもよいでしょう。
▼母倉日（ぼそうにち）
母倉日は、暦の中でも特に縁起がよいとされる七箇の善日（ななこのぜんにち）の1つ。「天が人々をやさしく見守り、慈しみを与えてくれる」とされる吉日です。
この日に始めたことは、天の恵みを受けながら、自然とよい方向へ進みやすいといわれています。特に、家庭や愛情にまつわることとの相性がよく、結婚や入籍、プロポーズ、告白など、恋愛やパートナーシップに関する大切な出来事にぴったりの日。
また、出産や子育てを見据えた引っ越し、新居の購入、リフォームなど、家族や住まいに関わるライフイベントにも向いています。これからの暮らしをより豊かにするための一歩を踏み出すのにも絶好の機会といえるでしょう。
さらに、母倉日は「万物が育ち、繁栄へとつながる日」ともいわれています。起業や開業、会社設立など、これから大きく成長させていきたいことを始めるのにもおすすめです。
新月は「新しいスタート」や「願いの種まき」の時期とされますが、今回の牡牛座新月は、勢いだけで進むというよりも、「これから先も長く大切にしていきたいもの」をじっくり育てていくエネルギーに満ちています。
牡牛座は、「お金」「仕事」「才能」「美」「五感」「安心感」などを司る星座。そのため今回の新月は、金運アップにつながることや、自分の価値を高めること、心地よい暮らしを整えることに強い追い風を与えてくれるでしょう。
また、この新月は「地に足をつけて未来の土台をつくる」ことも大きなテーマ。「本当に自分が望んでいるものは何か」「これからどんな暮らしや人生を育てていきたいのか」を見つめ直すことで、今後の流れが大きく変わっていくかもしれません。
この日は、「これから先、長く大切に育てていきたいこと」を始めるのにぴったりのタイミング。仕事や副業、勉強、恋愛、人間関係、自分磨きなど、未来につながる行動を起こすことで、その小さな一歩が、将来かけがえのない財産へと育っていくでしょう。
また、この日はすぐに結果を求めるよりも、「本当に大切なものを丁寧に育てていくこと」が開運のポイント。焦らず、自分のペースで未来の土台を整えることで、運気の流れも自然とよい方向へ動き出していくでしょう。
特に今回の牡牛座新月は、これまでの価値観を整理し、自分にとって本当に必要なものを選び取る好機ともいわれています。無理に何かを増やそうとするよりも、自分が心地よく安心できる未来を選ぶことが、運気アップにつながりそうです。
【やるといいこと】
・願い事や理想の未来を書き出す
・趣味の時間を持ち、五感を満たす
・貯金、投資、家計管理など、お金にまつわることを整える
・告白やプロポーズ、感謝を伝えるなど愛情表現をする
・大切な人とゆっくり過ごす
・部屋の掃除や模様替えをして環境を整える
・不要なものを手放し、心身をデトックスする
・美容や自分磨きを始める
・自然に触れて心を整える
・将来大きく育てたいことに小さくても一歩踏み出す
・新しい習い事や趣味を始める
・神社へ参拝して未来への願いを込める
また、一粒万倍日は「よいことも悪いことも増幅しやすい日」といわれています。愚痴やネガティブな発言、人への嫉妬や批判など、自分に返ってきてほしくない言動はできるだけ控え、穏やかな気持ちで過ごすことを意識しましょう。
【やらない方がいいこと】
・不安や焦りから無理に行動する
・すぐに結果を出そうとする
・ネガティブな発言や愚痴を繰り返す
・人の悪口や批判をする
・衝動買いや無計画なお金の使い方をする
・自分の価値を下げるような言動をする
・やりたくないことを無理に始める
・途中で投げ出しそうなことに手を出す
・人と比べて焦る
・心地よさを無視して無理をする
・不要な執着を抱え込み続ける
・「自分なんて無理」と可能性を否定する
・未来につながらない惰性的な行動を続ける
もし疲れを感じているのなら、無理に頑張ろうとするよりも、まずはしっかり休息をとることが大切です。思うように動けない自分を責める必要は全くありません。動けないときは、心や体のエネルギーが不足しているサインなのかもしれません。
不安や焦りから無理に行動を起こそうとする前に、一度立ち止まって、心と体をリセットする時間をつくってみましょう。そうすることで、本当に大切なものや、自分に必要なことが少しずつ見えてくるはずです。
不要なものを手放し、自分自身を整えることが、これからの運気をスムーズに好転させ、理想の現実を引き寄せる鍵となりますよ。
この記事の執筆者：
木村 友奈
さまざまな開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。
(文:木村 友奈)
さらに今回は、「本当に大切なものを選び取る」という牡牛座新月のエネルギーも重なることで、これからの人生を整え直す転機となる予感。
「やるといいこと」「やらない方がいいこと」を意識して過ごし、未来を変える小さな種まきをスタートさせてくださいね。
5月17日にやってくる2つの吉日▼一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）
一粒万倍日は、「一粒の籾（もみ）が万倍にも増え、豊かな稲穂へと育つ」という意味を持つ、非常に縁起のよい吉日です。
夢に向かって一歩を踏み出すのはもちろん、習い事や趣味、ダイエットなど、自分磨きにつながることを始めるのにもおすすめ。積み重ねた努力によって、豊かな未来を手繰り寄せることができるはずです。
また、一粒万倍日は金運との縁も深い日です。投資や副業、新たなビジネスのスタートなど、お金に関わる行動を起こすことで、その流れが今後の繁栄につながっていくでしょう。
さらに、この日に神社へ参拝すると、ご利益がより大きくなるとも伝えられています。より運気を高めたい人は、この機会に神社へ足を運び、未来への願いを込めてみるのもよいでしょう。
▼母倉日（ぼそうにち）
母倉日は、暦の中でも特に縁起がよいとされる七箇の善日（ななこのぜんにち）の1つ。「天が人々をやさしく見守り、慈しみを与えてくれる」とされる吉日です。
この日に始めたことは、天の恵みを受けながら、自然とよい方向へ進みやすいといわれています。特に、家庭や愛情にまつわることとの相性がよく、結婚や入籍、プロポーズ、告白など、恋愛やパートナーシップに関する大切な出来事にぴったりの日。
また、出産や子育てを見据えた引っ越し、新居の購入、リフォームなど、家族や住まいに関わるライフイベントにも向いています。これからの暮らしをより豊かにするための一歩を踏み出すのにも絶好の機会といえるでしょう。
さらに、母倉日は「万物が育ち、繁栄へとつながる日」ともいわれています。起業や開業、会社設立など、これから大きく成長させていきたいことを始めるのにもおすすめです。
牡牛座新月2026年5月17日に訪れる新月は、「豊かさ」「安定」「自分らしい幸せ」をテーマに持つ、牡牛座（おうしざ）の新月です。
新月は「新しいスタート」や「願いの種まき」の時期とされますが、今回の牡牛座新月は、勢いだけで進むというよりも、「これから先も長く大切にしていきたいもの」をじっくり育てていくエネルギーに満ちています。
牡牛座は、「お金」「仕事」「才能」「美」「五感」「安心感」などを司る星座。そのため今回の新月は、金運アップにつながることや、自分の価値を高めること、心地よい暮らしを整えることに強い追い風を与えてくれるでしょう。
また、この新月は「地に足をつけて未来の土台をつくる」ことも大きなテーマ。「本当に自分が望んでいるものは何か」「これからどんな暮らしや人生を育てていきたいのか」を見つめ直すことで、今後の流れが大きく変わっていくかもしれません。
5月17日にやるといいこと2026年5月17日は、「一粒万倍日」と「母倉日」、さらに「牡牛座新月」が重なる特別な開運日です。
この日は、「これから先、長く大切に育てていきたいこと」を始めるのにぴったりのタイミング。仕事や副業、勉強、恋愛、人間関係、自分磨きなど、未来につながる行動を起こすことで、その小さな一歩が、将来かけがえのない財産へと育っていくでしょう。
また、この日はすぐに結果を求めるよりも、「本当に大切なものを丁寧に育てていくこと」が開運のポイント。焦らず、自分のペースで未来の土台を整えることで、運気の流れも自然とよい方向へ動き出していくでしょう。
特に今回の牡牛座新月は、これまでの価値観を整理し、自分にとって本当に必要なものを選び取る好機ともいわれています。無理に何かを増やそうとするよりも、自分が心地よく安心できる未来を選ぶことが、運気アップにつながりそうです。
【やるといいこと】
・願い事や理想の未来を書き出す
・趣味の時間を持ち、五感を満たす
・貯金、投資、家計管理など、お金にまつわることを整える
・告白やプロポーズ、感謝を伝えるなど愛情表現をする
・大切な人とゆっくり過ごす
・部屋の掃除や模様替えをして環境を整える
・不要なものを手放し、心身をデトックスする
・美容や自分磨きを始める
・自然に触れて心を整える
・将来大きく育てたいことに小さくても一歩踏み出す
・新しい習い事や趣味を始める
・神社へ参拝して未来への願いを込める
5月17日にやらない方がいいことこの日は、未来につながる種まきに最適な日ではありますが、焦りや不安から無理に何かを始めたり、自分の心地よさを無視して行動したりすると、運気の流れが乱れやすくなるかもしれません。ネガティブな感情や無理のある選択は避けて過ごしましょう。
また、一粒万倍日は「よいことも悪いことも増幅しやすい日」といわれています。愚痴やネガティブな発言、人への嫉妬や批判など、自分に返ってきてほしくない言動はできるだけ控え、穏やかな気持ちで過ごすことを意識しましょう。
【やらない方がいいこと】
・不安や焦りから無理に行動する
・すぐに結果を出そうとする
・ネガティブな発言や愚痴を繰り返す
・人の悪口や批判をする
・衝動買いや無計画なお金の使い方をする
・自分の価値を下げるような言動をする
・やりたくないことを無理に始める
・途中で投げ出しそうなことに手を出す
・人と比べて焦る
・心地よさを無視して無理をする
・不要な執着を抱え込み続ける
・「自分なんて無理」と可能性を否定する
・未来につながらない惰性的な行動を続ける
もし疲れを感じているのなら、無理に頑張ろうとするよりも、まずはしっかり休息をとることが大切です。思うように動けない自分を責める必要は全くありません。動けないときは、心や体のエネルギーが不足しているサインなのかもしれません。
不安や焦りから無理に行動を起こそうとする前に、一度立ち止まって、心と体をリセットする時間をつくってみましょう。そうすることで、本当に大切なものや、自分に必要なことが少しずつ見えてくるはずです。
不要なものを手放し、自分自身を整えることが、これからの運気をスムーズに好転させ、理想の現実を引き寄せる鍵となりますよ。
この記事の執筆者：
木村 友奈
さまざまな開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。
(文:木村 友奈)