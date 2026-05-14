高橋みなみ、夫とシンデレラ城バックに笑顔 ディズニー満喫ショットに「身長差にキュン」「理想の夫婦すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月14日、自身のInstagramを更新。夫との2ショットを公開した。
【写真】35歳元AKB神7「自然体で楽しんでるのが素敵」15歳年上夫とのディズニーショット
高橋は「Tokyo Disneyland 友達家族と皆んなで行ってきました」と報告し、東京ディズニーランドのシンデレラ城を背に撮影した写真を投稿。夫はミッキーマウス、高橋はミニーマウスのカチューシャとTシャツを身につけ、楽しそうにポーズをとる仲睦まじい姿が収められている。「行った日が良かったのか、そこまでの混雑は避けられて楽しめました」と振り返っている。
また「最後の写真はミニーちゃんに会えてわたわたする私 w」とミニーマウスに手を振るショットや、ミニーのスタイルスタジオで撮影した写真なども披露している。
この投稿は「理想の夫婦すぎる」「自然体で楽しんでるのが素敵」「身長差にキュン」「仲良しで可愛い」と反響を呼んでいる。
高橋は2019年5月に15歳年上の一般男性と結婚した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳元AKB神7「自然体で楽しんでるのが素敵」15歳年上夫とのディズニーショット
◆高橋みなみ、夫とのディズニーショット披露
高橋は「Tokyo Disneyland 友達家族と皆んなで行ってきました」と報告し、東京ディズニーランドのシンデレラ城を背に撮影した写真を投稿。夫はミッキーマウス、高橋はミニーマウスのカチューシャとTシャツを身につけ、楽しそうにポーズをとる仲睦まじい姿が収められている。「行った日が良かったのか、そこまでの混雑は避けられて楽しめました」と振り返っている。
◆高橋みなみの投稿に「身長差にキュン」と反響
この投稿は「理想の夫婦すぎる」「自然体で楽しんでるのが素敵」「身長差にキュン」「仲良しで可愛い」と反響を呼んでいる。
高橋は2019年5月に15歳年上の一般男性と結婚した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】