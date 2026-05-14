ボクシング元世界５階級制覇王者で史上初の３階級４団体統一王者に輝いたテレンス・クロフォード氏（３８）＝米国＝が１４日、東京都内で取材に応じた。２日に東京ドームで開催された４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と元３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝の歴史的一戦はリングサイドで生観戦したが、「試合も会場の雰囲気も熱くてよかった。入場から、スポーツマンシップ、試合全て含めてよかった」と振り返った。

ただ、同試合中にクロフォード氏が目をつむっている画像がＳＮＳで出回り「居眠りをしていた？」と流布される事態となっていたが、「たしかに時差ボケはあったが、寝てません（笑）。まばたきをしていただけです」と、笑いながら改めて否定した。

また、階級を超えた最強ランキングの「パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）」で２位だった井上は、同６位だった中谷を撃破した後、ＰＦＰ１位に返り咲いた。ＰＦＰ１位のまま昨年引退したクロフォード氏は「グレートだ。すばらしい。彼はそれ（ＰＦＰ１位）に値する選手だ」と敬意を込めて称賛。また、井上にとって世界５階級目となるフェザー級挑戦の計画については「彼には強さ、技術、タレントはあるので、この世界で勝つ者は勝つし、負ける者は負ける。（フェザー級での戦いを）見てみないとわからない」と、見解を語った。

この日は、金融サービス事業のａｂｃ株式会社（東京都港区）と都内で記者会見を行い、同社との共同出資による合弁会社「クロフォード・プロダクション・ジャパン」の設立に向けた合意を発表。自身のパイプも使いながら、日本やアジアで新たな格闘技やエンターテインメントビジネスを手がける計画だといい、クロフォード氏は「日本という市場は私にとって新しいものだが、米国の（ツテのある）スター選手を連れてきたり、（プロボクシング以外の）異競技もできると思う。ａｂｃ株式会社や米国の関係者でできることはたくさんあると思う」と展望を語った。