爆笑問題の太田光が１３日、テレビ東京系「あちこちオードリー」で、一番最初に憧れた芸能人を告白。ついに共演を果たすもまさかの共演ＮＧを食らった事実を明かした。

太田は、最初に憧れた芸能人は「堺正章」だったと明かし「堺正章みたいになりたい」と夢見る少年だったという。

そんな憧れの芸能人と「世界一受けたい授業」でついに共演を果たす。「ワクワクし過ぎて」「嬉し過ぎてギャーギャーやっていた」といつも以上にはしゃいでいたところ「彼とは二度と共演したくないねって、上田（晋也）に言ったっていうんだよ」と、憧れの人からまさかの共演ＮＧが突きつけられたという。

「テンション上がっちゃって。オレ、とにかく邪魔するじゃん？堺さんが司会進行しているのに『それでどうした！』とか」と盛り上げが裏目に。「コーナーが変わる時に、上田が来て『ぴーちゃん、やばいよ。堺先生本気で怒っている。これ以上は言わない方がいい』って」とわざわざ忠告に来たという。

太田は「でも未だに憧れの人」「去年紅白に出て大興奮だよ」などとマチャアキ愛は永遠。でもそんな大好きな人から共演ＮＧを食らい「好きな人から軒並みＮＧだよ」と自虐していた。