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料理YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「自分のために料理を楽しむ休日｜一人暮らし会社員の1日」と題した動画を公開しました。一人暮らしの会社員であるしゅんさんが、休日を楽しむために自炊した、1日合計約880円で楽しめる安くて美味しい3食のレシピを紹介しています。



朝食は「とろマヨエッグトーストプレート」。キャベツの千切りをマリネ風にし、ウインナーと、マヨネーズやからしで味付けした半熟卵を食パンにたっぷり乗せた一品です。「予想以上に卵が多くて断念」とパンで挟むことは諦めつつも、「カフェのモーニング？ぽい、朝食でテンションは上がりました！」と大満足の様子でした。



昼食は、インスタントではなく家にある調味料で作る「まろやか味噌ラーメン」。豚コマ肉の油と旨味を引き出し、豆乳や塩こうじ、創味シャンタンでスープを作ります。沸騰させずに温めるのがポイントです。実食では「これはとんでもなく美味しい」「自画自賛ですが、お店みたい！」と驚きの表情を見せました。



夜ごはんは、メインの「チーズINハンバーグ定食」。合挽き肉のタネでたっぷりのチーズを包み込み、フライパンでじっくりと焼き上げます。肉汁とフライパンに残った旨味を活用して、ケチャップベースの即席デミグラスソースも作成。出来上がったハンバーグを割ると、中からチーズがとろけ出し、「家でチーズINハンバーグ最高です」と、充実した休日の締めくくりにふさわしい一品となりました。



週末のちょっとしたひと手間で、おうちごはんを格上げするアイデア。休日の献立の参考にしてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（チーズINハンバーグ）

・玉ねぎ

・パン粉

・豆乳

・合挽きミンチ

・カレー粉

・醤油

・ピザ用チーズ



（ソース）

・バター

・ケチャップ

・ウスターソース

・うま味調味料

・砂糖

・料理酒



［作り方］

1. 玉ねぎをみじん切りにし、フライパンに入れる。

2. パン粉、豆乳、合挽きミンチ、カレー粉、醤油を加え、しっかりとこねる。

3. タネを2等分にし、それぞれの中央にピザ用チーズを挟み込む。

4. 空気を抜きながら形を整え、真ん中を凹ませる。

5. フライパンにタネを置き、蓋をして弱火で3分焼く。

6. 良い焼き色がついたら裏返し、再び蓋をして弱火で2分焼く。

7. 焼けたらお皿に取り出し、フライパンに残った肉汁を利用してソースを作る。

8. フライパンにバター、ケチャップ、ウスターソース、うま味調味料、砂糖、料理酒を入れ、とろみがつくまで煮詰める。

9. 出来上がったソースをハンバーグにかけて完成。