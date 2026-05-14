100均の穴だらけな「箱」が優秀！「置き場所なくて困ってた…」ケアグッズもおさまるスタンド

ダイソーの『歯ブラシスタンド』は、洗面台のごちゃつきをすっきり解決してくれる収納アイテム。軽量ながら安定感があり、歯ブラシ4本に加え、歯間ブラシや電動歯ブラシ、歯磨き粉などをまとめて立てられる設計が魅力です。また、底キャップが取り外せて丸洗いできるため、清潔に使い続けられます。要チェックです！

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商品情報

商品名：歯ブラシスタンド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅125×奥行57×高さ76mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4973430023757

洗面台のごちゃつきは、これで解決！

洗面台まわりのごちゃつき問題を解決してくれるのが、ダイソーの衛生グッズ売り場で見つけた『歯ブラシスタンド』。

一見シンプルな箱型ですが、実は使い勝手までしっかり計算された優秀アイテムです。

まず便利なのが仕切りの設計。歯ブラシは最大4本まで立てられ、さらに中央には歯間ブラシ専用の小さな穴が3つ用意されています。

大きめの穴には電動歯ブラシや歯磨き粉チューブも収まり、洗面台の上がすっきり整います。

さらに嬉しいのが、お手入れのしやすさ。底キャップが取り外せる構造になっているため、汚れや水垢が溜まりやすい部分まで丸洗いが可能なんです。

毎日使うものだからこそ、清潔を保ちやすい設計は大きな魅力です。

見た目以上の安定感！ダイソーの『歯ブラシスタンド』

サイズは約幅12.5cm×奥行5.7cm×高さ7.6cmとコンパクトで、限られた洗面スペースにもすっきり収まります。

歯間ブラシだけでなく、ピックタイプのフロス収納にも便利です。ただし、持ち手の先端が鋭い形状のものなどは、少々収まりが悪く感じる場合もあります。

とはいえ、基本的にはスッキリ自立してくれるので、扱いやすさ◎

軽量なのに安定感があるのもポイント。

本体は軽いポリスチレン製ですが、底面のバランスがよく設計されているため、電動歯ブラシのような重さのあるものを入れても倒れにくく、安心して使えます。

歯ブラシやケア用品がバラバラに置かれていた洗面台が、このスタンドひとつで一気に整う感覚は想像以上です。

今回はダイソーの『歯ブラシスタンド』をご紹介しました。

実用性抜群の名脇役アイテム。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。