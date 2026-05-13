12日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の広島サンダーズは、6月6日（土）に開催される新アリーナ整備に向けた機運醸成プロジェクト第4弾に、ゲストとして金子聖輝が参加することをクラブ公式Xで発表した。

同プロジェクトは、広島における大規模なイベント会場として利用できる新アリーナの整備を実現するために実施されている。第4弾となる今回は、「夢の実現に向けて」をサブテーマに開催される。

イベントは2部構成で実施。第1部では、芸能界やスポーツ界の第一線で活躍する若者たちによるスペシャルトークを行う。スペシャルトークには広島THの金子のほか、俳優の藤粼ゆみあさん、アーティストの甲斐心愛さん、プロバスケットボールチームの広島ドラゴンフライズに所属する三谷桂司朗さんが登場。聞き手はフリーパーソナリティのキムラミチタさんが務める。また、シンポジウム内でゲーム企画も実施され、勝者にはスペシャルトーク参加者のサイン入り色紙がプレゼントされる。

第2部では、「広島らしさ、広島を感じるアリーナとは」をテーマに、参加者全員で意見を交わすワールドカフェを実施。5人程度のグループに分かれ、一定期間ごとにテーブルを移動しながら意見交換を行う。

会場は広島コンベンションホールの2階。第1部は14:00から15:10にかけて、第2部は15:30から17:00にかけて行われる。入場料は無料だが、事前申し込み制となっており、高校生以上を対象に参加人数は200名としている。