関西テレビのニュース番組「ｎｅｗｓランナー」（月〜金曜・後４時５０分）は１３日、フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織の神戸市内での引退会見を報じた。

白いジャケット、スカート姿で登壇した坂本は「本日は、今までの感謝をたくさん伝えられたらと思っております。よろしくお願いいたします」とあいさつした。会見の最後に大学時代に出会った同じ年の男性との結婚を発表。今月５日に婚姻届を提出したことも明かした。プロフィギュアスケーターの織田信成さんが会見後にサプライズインタビュー。結婚を知らされておらず「ビックリ。なんの報告もないから、絶対これ口軽いと思われてるわ」と驚いていた。

坂本の引退をねぎらった織田さん。オフィシャルな引退会見を開いたことについて坂本は「改めて終わったんだって。自分もやっと確認できたというか。急にあのしんどさがもうないんだって…」としみじみ。織田さんからは体力的にも、技術的にもまだ良い状態であることを伝えられると「確かにまだできるなとは思うけど、多分続けてしまったら、次辞め時がわからなくなりそうで、強いまんま終わりたかった」と本音をこぼした。

織田さんは「メンタルがすごい」と絶賛。それについては「どこで誰が見てても頑張ってるなって思ってもらえるくらいっていうのは、心がけていた」と練習の積み重ねを強調した。