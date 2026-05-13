東京ガールズコレクション実行委員会は、7月18日に新潟市の朱鷺メッセで開催される大型ファッションイベント「NAMICS presents TGC NIIGATA 2026」の出演者第3弾を発表しました。

新たにゲストモデルとして、葛西杏也菜、梶原叶渚、佐々木満音、白河れいの出演が決定しました。またゲストには、元AKB48の柏木由紀や、NGT48初代キャプテンとしても知られる北原里英のほか、俳優の夏生大湖、ボーイズグループ「WILD BLUE」から鈴陽向と山下幸輝などが名を連ねました。



イベントのMCは、ウエンツ瑛士と影山優佳の2人に決定！



いずれも情報番組やバラエティ番組、イベント出演など幅広く活動しており、ステージの進行役としてイベントを盛り上げます。



メインアーティストには、福岡発の3人組バンド・マルシィと、日本発のグローバルボーイズグループ・ONE OR EIGHTの出演も決定しました。マルシィは恋愛をテーマにした楽曲が若年層を中心に支持を集めており、ONE OR EIGHTは海外展開などグローバルな活動でも注目されています。



このイベントは、2005年にスタートした日本最大級のファッションイベント「東京ガールズコレクション」の地方開催の一つで、ファッションショーやアーティストライブ、企業ブースなどを通じて地域の魅力発信も担います。

